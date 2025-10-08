سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 8-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءا مع اجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3980 دولارًا للأوقية.



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4564 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5325 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6086 جنيهًا.



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.600 ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.