الانفراد بالقمة وإنهاء الدور الأول بقوة.. 5 مكاسب ينتظرها الزمالك من مواجهة إنبي

يدخل نادي الزمالك مواجهة جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز عندما يصطدم بنظيره إنبي مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة في مباراة لا تحمل فقط أهمية النقاط الثلاث بل تمثل محطة مفصلية للفريق الأبيض في سباق القمة خلال الموسم الحالي.

وتحمل المواجهة عدة أهداف يسعى الزمالك لتحقيقها في هذه المرحلة في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب ورغبة الفريق في استثمار حالته الفنية المميزة مؤخرًا لمواصلة التقدم بثبات نحو لقب الدوري إلى جانب الاستعداد الأمثل للاستحقاقات القارية المقبلة.

الابتعاد بصدارة الدوري

يأتي الهدف الأول للزمالك من مواجهة إنبي في رغبته في تأمين صدارة جدول الدوري وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول الترتيب برصيد 43 نقطة متساويًا مع بيراميدز بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى ست نقاط كاملة وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في صراع اللقب خلال المراحل المقبلة من المسابقة.

إنهاء الدور الأول بأفضل صورة

كما يسعى الزمالك إلى إنهاء المرحلة الأولى من الدوري بصورة قوية تعكس تفوقه الفني خلال الفترة الأخيرة.

ويدرك الجهاز الفني أن الحفاظ على الصدارة مع نهاية الدور الأول يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأمل معتمد جمال في استثمار حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا من أجل تثبيت أقدام الزمالك في صدارة جدول الترتيب وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين.

تحقيق الفوز التاسع على التوالي

من بين أبرز الأهداف التي يسعى الزمالك لتحقيقها أيضًا مواصلة سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية.

فقد نجح الزمالك في الفوز بآخر ثماني مباريات خاضها في مختلف البطولات وهو ما أعاد الثقة إلى اللاعبين والجماهير بعد فترة من التذبذب.

ويطمح أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الانتصار التاسع على التوالي وهي سلسلة ترغب الجماهير البيضاء في استمرارها لأطول فترة ممكنة من أجل تعزيز حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

دفعة معنوية قبل الكونفدرالية

تمثل مباراة إنبي كذلك محطة مهمة للزمالك قبل المواجهة القارية المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتخذت إدارة الزمالك عدة خطوات لدعم الفريق قبل هذه المواجهة المهمة حيث تقرر سفر بعثة الفريق إلى الكونغو غدًا الخميس على متن طائرة خاصة في خطوة تهدف لتجنب إرهاق اللاعبين والتغلب على أزمة نقص الأكسجين التي قد تؤثر على الأداء.

ويرغب الجهاز الفني في تحقيق الفوز أمام إنبي من أجل السفر إلى الكونغو بمعنويات مرتفعة تمنح اللاعبين دفعة قوية قبل خوض التحدي الأفريقي.

صحوة واضحة للزمالك

دخل الزمالك مرحلة جديدة من الاستقرار الفني منذ تولي معتمد جمال قيادة الفريق حيث نجح المدرب في إعادة الروح إلى صفوف اللاعبين وهو ما انعكس بوضوح على الأداء داخل الملعب.

وظهر الفريق الأبيض بصورة أكثر توازنًا بين الخطوط الثلاثة كما شهدت الفترة الأخيرة تألق عدد من العناصر الشابة إلى جانب اللاعبين أصحاب الخبرات وهو ما ساهم في استعادة الفريق لهيبته محليًا.

تفوق تاريخي للزمالك

تشير الأرقام إلى تفوق واضح للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام إنبي حيث التقى الفريقان من قبل في 44 مباراة بمختلف البطولات.

وحقق الزمالك الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي بينما حسم التعادل 12 مواجهة بين الفريقين.

كما سجل لاعبو الزمالك 61 هدفًا في شباك الفريق البترولي مقابل 38 هدفًا لإنبي وهو ما يعكس التفوق التاريخي للفارس الأبيض في هذه المواجهة.

ويتصدر المهاجم الدولي السابق عمرو زكي قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 5 أهداف يليه يوسف أوباما الذي سجل 4 أهداف في مواجهات الزمالك وإنبي.