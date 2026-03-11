قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الانفراد بالقمة وإنهاء الدور الأول بقوة.. 5 مكاسب ينتظرها الزمالك من مواجهة إنبي

الزمالك
الزمالك

يدخل نادي الزمالك مواجهة جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز عندما يصطدم بنظيره إنبي مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة في مباراة لا تحمل فقط أهمية النقاط الثلاث بل تمثل محطة مفصلية للفريق الأبيض في سباق القمة خلال الموسم الحالي.

وتحمل المواجهة عدة أهداف يسعى الزمالك لتحقيقها في هذه المرحلة في ظل الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب ورغبة الفريق في استثمار حالته الفنية المميزة مؤخرًا لمواصلة التقدم بثبات نحو لقب الدوري إلى جانب الاستعداد الأمثل للاستحقاقات القارية المقبلة.

الابتعاد بصدارة الدوري

يأتي الهدف الأول للزمالك من مواجهة إنبي في رغبته في تأمين صدارة جدول الدوري وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول الترتيب برصيد 43 نقطة متساويًا مع بيراميدز بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى ست نقاط كاملة وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في صراع اللقب خلال المراحل المقبلة من المسابقة.

إنهاء الدور الأول بأفضل صورة

كما يسعى الزمالك إلى إنهاء المرحلة الأولى من الدوري بصورة قوية تعكس تفوقه الفني خلال الفترة الأخيرة.

ويدرك الجهاز الفني أن الحفاظ على الصدارة مع نهاية الدور الأول يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأمل معتمد جمال في استثمار حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا من أجل تثبيت أقدام الزمالك في صدارة جدول الترتيب وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين.

تحقيق الفوز التاسع على التوالي

من بين أبرز الأهداف التي يسعى الزمالك لتحقيقها أيضًا مواصلة سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية.

فقد نجح الزمالك في الفوز بآخر ثماني مباريات خاضها في مختلف البطولات وهو ما أعاد الثقة إلى اللاعبين والجماهير بعد فترة من التذبذب.

ويطمح أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الانتصار التاسع على التوالي وهي سلسلة ترغب الجماهير البيضاء في استمرارها لأطول فترة ممكنة من أجل تعزيز حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

دفعة معنوية قبل الكونفدرالية

تمثل مباراة إنبي كذلك محطة مهمة للزمالك قبل المواجهة القارية المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتخذت إدارة الزمالك عدة خطوات لدعم الفريق قبل هذه المواجهة المهمة حيث تقرر سفر بعثة الفريق إلى الكونغو غدًا الخميس على متن طائرة خاصة في خطوة تهدف لتجنب إرهاق اللاعبين والتغلب على أزمة نقص الأكسجين التي قد تؤثر على الأداء.

ويرغب الجهاز الفني في تحقيق الفوز أمام إنبي من أجل السفر إلى الكونغو بمعنويات مرتفعة تمنح اللاعبين دفعة قوية قبل خوض التحدي الأفريقي.

صحوة واضحة للزمالك

دخل الزمالك مرحلة جديدة من الاستقرار الفني منذ تولي معتمد جمال قيادة الفريق حيث نجح المدرب في إعادة الروح إلى صفوف اللاعبين وهو ما انعكس بوضوح على الأداء داخل الملعب.

وظهر الفريق الأبيض بصورة أكثر توازنًا بين الخطوط الثلاثة كما شهدت الفترة الأخيرة تألق عدد من العناصر الشابة إلى جانب اللاعبين أصحاب الخبرات وهو ما ساهم في استعادة الفريق لهيبته محليًا.

تفوق تاريخي للزمالك

تشير الأرقام إلى تفوق واضح للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام إنبي حيث التقى الفريقان من قبل في 44 مباراة بمختلف البطولات.

وحقق الزمالك الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي بينما حسم التعادل 12 مواجهة بين الفريقين.

كما سجل لاعبو الزمالك 61 هدفًا في شباك الفريق البترولي مقابل 38 هدفًا لإنبي وهو ما يعكس التفوق التاريخي للفارس الأبيض في هذه المواجهة.

ويتصدر المهاجم الدولي السابق عمرو زكي قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 5 أهداف يليه يوسف أوباما الذي سجل 4 أهداف في مواجهات الزمالك وإنبي.

الزمالك نادي الزمالك لقب الدوري المصري الدوري إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

باريس وتشيلسي

تشكيل باريس سان جيرمان وتشيلسي المتوقع لقمة دوري الأبطال

راندا البحيري

راند البحيري تشيد بهذا المسلسل: يجنن والقصة روعة

مرموش

رئيس برينتفورد يكشف مفاجأة: كنا قريبين من ضم مرموش مجانًا قبل 3 سنوات

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد