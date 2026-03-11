نجم الزمالك السابق يحذر: التفكير في اللقب مبكرًا قد يضيع الدوري

أكد أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق لم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز حتى الآن، محذرًا من أن التفكير المبكر في التتويج قد يتسبب في ضياع البطولة إذا فقد اللاعبون تركيزهم في المباريات المقبلة.



وقال أحمد صالح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة قناة صدى البلد، إن الزمالك يجب أن يركز على كل مباراة على حدة، دون الانشغال بالمواجهات التالية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب هو الأفضل للحفاظ على الاستقرار الفني والذهني داخل الفريق.



وأضاف أن الزمالك لم يكن من أبرز المرشحين للفوز بالدوري في بداية الموسم، لكن منذ تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية، أصبح الفريق يقدم مستويات مميزة في المسابقة، وهو ما انعكس على نتائجه وأدائه خلال المباريات الأخيرة.