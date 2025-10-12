ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.656 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بمقدار نقطتين ليغلق عند مستوى 37378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 45816 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 16802 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 15058 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3782 نقطة.