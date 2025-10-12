قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الصناعات المعدنية تحدد 6 عناصر استراتيجية لتنمية صناعة المسبوكات

ولاء عبد الكريم

أكد المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية،  أن صناعة المسبوكات تمثل القاعدة الأساسية للصناعات التحويلية، مطالبًا بمزيد من الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على تطوير عشرات الصناعات المغذية الأخرى.

6 عناصر رئيسية

وقال قطب في بيان صحفي اليوم إن تنمية صناعة المسبوكات تتطلب خطة واضحة تشمل نحو 6 عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها تأهيل العمالة الفنية وفق أحدث النظم التدريبية، وكذلك توفير تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز المصانع على التوسع، 

وشدد في الوقت نفسه على أهمية إتاحة تمويلات بفوائد ميسرة لا تتجاوز 7% لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قانون العمل الحالي الذي — بحسب وصفه — يحمل أعباءً مفرطة على أصحاب المصانع.

تشديد الرقابة على الأسواق

كما دعا قطب إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة غش وتقليد العلامات التجارية التي تُلحق ضررًا بسمعة المنتج المصري، مؤكدًا أن السوق المحلية شهدت مؤخرًا محاولات لتسويق منتجات منخفضة الجودة تحمل أسماء وعلامات مقلدة لمصانع قائمة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ«المنتجات تحت السلم».

وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الاستقرار الاقتصادي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه أسهما في تهدئة الأسواق وتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج، مشيدًا بالتوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال طرح 28 فرصة استثمارية جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مستقبل الصناعة المصرية.

جذب المستثمرين 

وأكد قطب أن مصر باتت محط أنظار المستثمرين من تركيا والصين والهند بفضل موقعها الجغرافي المتميز ودورها المحوري كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مشيرًا إلى أن دعم قطاع المسبوكات خلال المرحلة المقبلة سيكون أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

الصناعات المعدنية الأسواق العالمية مصر تركيا الصين

