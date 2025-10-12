سلامة الغذاء: حملات مكثفة لضمان غذاء آمن وسليم من الميناء إلى المستهلك

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 4 - 10 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 38 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد تم تسجيل 3 منشآت وجاري اعتماد 1 منشأة (مورد) بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

كما أصدرت الإدارة 515 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 427 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 3050 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 130 ألف طن، صادرة عن 1230 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 700 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

الصادرات

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 4 آلاف طن، ثم البصل بكمية بلغت 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 35 صنفًا بنحو 25 ألف طن.

في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 8 آلاف طن، تلته كلٌ من المانجو والفراولة بنحو 5 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 32 صنفًا بكمية بلغت 25 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السودان، السعودية، المغرب والهند ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 540 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 466 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 333 رسالة.

دعم الصادرات الغذائية

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 925 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1655 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 313 ألف طن، مستوردة من قِبل 755 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل البرازيل، روسيا وإندونيسيا من بين إجمالي 77 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 415 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بـــ 305 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 290 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 996 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 339 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 64 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 51 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 402 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 12 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة 2 زيارة رقابية واعتمدت 12 شركة عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 11 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح و19 زيارة لمضارب الأرز بمختلف المحافظات، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

54 شكوى

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 54 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة 13 شكوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

حملات رقابية ميدانية

وفي إطار الاستجابة الفورية البلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 306 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الاسماعيلية، المنيا، الغردقة وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 51 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الغردقة، الأقصر، القليوبية، الدقهلية، الاسماعيلية، الفيوم، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط وأسوان.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2181 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 851 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 392 معاينة، واستوفت 261 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 23 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحر الأحمر، بورسعيد، الشرقية، الغربية، الفيوم، جنوب سيناء، الأقصر والغردقة.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية حيث تم تسجيل 10 مخازن جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1463 مخزنًا.

وفيما يتعلق بمنظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 4 مخازن مخصصة للتغذية المدرسية بمحافظات جنوب سينا، الأقصر والفيوم.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1212 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 439 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 151 مأمورية تحفظ شملت المرور على 149 منشأة غذائية، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 14 حملة تفتيشية بواقع 11 مأمورية على المحالب، و3 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 63 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 23 زيارة للفنادق و40 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الغربية، الأقصر، أسوان، بورسعيد، دمياط وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت السياحية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 71 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدد من جولات المتابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، الدقهلية والاسماعيلية بهدف مراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 21 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحصر المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الفيوم وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 18 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، بني سويف، أسيوط والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 4 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 755 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

كما تم إضافة عدد 2 خط إنتاج جديد لمصنع إعادة التدوير، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وقد أدرج المصنع ضمن القائمة المعتمدة للهيئة، وتُعد هذه الإضافة نقلة نوعية تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع البيئة وإدارة المخلفات، من خلال تعزيز كفاءة منظومة إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي، بما يتوافق مع الأهداف القومية لتحسين جودة حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 16 زيارة ميدانية بمحافظات القليوبية، شمال سيناء، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 647 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 440 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية

الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 39 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن ملح، و100 عبوة من الكركديه والليمون والزنجبيل، وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 65 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (زبادي، جبن، عطارة).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من كميات من المواد الغذائية التي المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر بـنحو 1.5 طن (أسماك، مجمدات، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 12 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 500 كجم من الباتيه المنتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 13 حملة تفتيشية بعضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 24 منشأة غذائية بمراكز (بني عبيد، محلة دمنة، ميت غمر، المنصورة، بلقاس)، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر شملت مخالفات (تحفظ، نقص تطبيق الاشتراطات الصحية، عدم وجود شهادات صحية).

كما تم التحفظ على 250 كجم من الدقيق وبعض المواد الغذائية المتنوعة لكونها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى لظهور علامات الفساد وتغير خواصها الطبيعية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على 389 منشأة غذائية في مدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، رشيد، كفر الدوار، أبو المطامير، إيتاي البارود، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 58 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، سرس الليان، الشهداء، قويسنا، الباجور، أشمون)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية تقوم بتعبئة المياه المعدنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم ضبط كميات من المنتجات النهائية تحمل علامات تجارية مختلفة غير مسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغير مدون عليها عنوان المصنع، كما وجدت مواد تعبئة وتغليف تحمل علامات تجارية غير مسجلة بالهيئة.

وقد تبين أن المنشأة تفتقر إلى الالتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطراً على سلامة وجودة المنتج وصحة المستهلك.

كما تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها بمعرفة صاحب الشأن وبحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط 1 طن و 300 كجم من الدواجن المذبوحة بدون إشراف من الطب البيطري وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 13 حملة تفتيشية حيث تم المرور على 123 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام 305 كجم من اللحوم الفاسدة بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى لحدوث تغير في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 3 حملات تفتيشية استهدفت 32 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر بإعدام 252 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (دقيق، معجنات، شوكولاتة، بسكويت).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 65 حملة تفتيشية على الأسواق شملت المرور على 691 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وغيرها من المراكز.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء .

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة مرسى مطروح – الضبعة حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة، المحافظة) شملت المرور على 2 منشأة غذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (أجبان، زبدة)، بالإضافة إلى منتجات أخرى مجهولة المصدر( لانشون).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة)، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، دواجن، مخبوزات).

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 5 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتنفيذ 4 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم خلال الحملات التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 9 حملات تفتيشية شملت المرور على 34 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

