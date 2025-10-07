قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
اقتصاد

سلامة الغذاء: نسعى للاستفادة من التجربة الألمانية المتقدمة لحماية صحة المواطن المصري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين الألمان المعنيين بسلامة الغذاء وحماية المستهلك، وذلك ضمن زيارته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر وتقييم سلامة الأغذية وتطوير القدرات الوطنية.

واستهل الدكتور الهوبي لقاءاته باجتماع مع الأستاذ الدكتور إيبرهارد هاونهورست، رئيس الإدارة الثالثة لشؤون سلامة الغذاء ورعاية الحيوان بوزارة الزراعة والأغذية والهوية الإقليمية الفيدرالية الألمانية (BMLEH)، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الرقابة على السلسلة الغذائية، وبرامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية، وتطبيق أحدث آليات إدارة المخاطر بما يواكب النظم الأوروبية المتقدمة.

كما التقى رئيس الهيئة بالأستاذ الدكتور ديتليف بارتش، رئيس قسم الهندسة الوراثية والعمليات التكنولوجية الحيوية بالمكتب الفيدرالي لسلامة الغذاء وحماية المستهلك (BVL)، حيث تناول اللقاء آليات تبادل المعلومات الفنية، وتعزيز نظم الإنذار المبكر وتتبع الأغذية، ودعم قدرات المختبرات المرجعية، إلى جانب التوسع في استخدام الرقابة الرقمية على تداول المنتجات الغذائية عبر المنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأساليب الشراء الآمن من خلال حملات إعلامية متخصصة.

وفي إطار التعاون العلمي، عقد الدكتور الهوبي اجتماعًا مع الدكتور تيفس ترالاوس، نائب رئيس المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر (BfR)، جرى خلاله استعراض التجربة الألمانية في تقييم المخاطر الكيميائية والبيولوجية للغذاء، وإمكانيات التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية.

واختتم رئيس هيئة سلامة الغذاء زيارته بجولة ميدانية في المعمل المرجعي القومي للبكتيريا الليستيريا (Listeria National Reference Laboratory)، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن مسببات الأمراض ودور المعمل في دعم منظومة الإنذار المبكر وسلامة الأغذية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الدكتور طارق الهوبي عن تقديره للتجربة الألمانية المتقدمة في مجال الرقابة على الغذاء، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة العلمية والفنية بين مصر وألمانيا، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء المصرية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية صحة المواطن المصري.

