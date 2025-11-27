قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
برلمان

كيف نجحت الدولة في القضاء على الفوضى بمنظومة الحج .. القانون يجيب

الحج
الحج
حسن رضوان

أرسى قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر عام 2022 إطارًا رقميًا متكاملاً لإدارة منظومة الحج المصرية، عبر إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتولى الجهة المختصة إدارتها بهدف ضبط الإجراءات وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والجهات المنظمة للرحلات.

هوية رقمية لكل حاج… ورقابة إلكترونية شاملة

وبموجب المادة 11 من القانون، تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا خاصًا لكل حاج، تُلزم الجهات المنفذة بوضعه على جواز السفر ليصبح الحاج صاحب "هوية رقمية" تُتابَع إلكترونيًا منذ التسجيل وحتى العودة.

كما تمنح الجهة المختصة اسم مستخدم وكلمة مرور للجهات المنظمة، التي تمررها بدورها للجهات المنفذة، بما يتيح لأول مرة تسجيل جميع بيانات المتقدمين والحاصلين على التأشيرات في قاعدة مركزية واحدة.

رسم استخدام البوابة… ونصيب الداخلية من الحصيلة

ونص القانون على تحصيل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه مقابل إصدار بيانات الدخول للبوابة، على أن تؤول 50% من قيمته — أو تكلفة تشغيل البوابة أيهما أكبر — إلى وزارة الداخلية، بينما تُحوَّل النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة، مع تفويض وزير الداخلية في تحديد فئات الرسم.

ربط إلكتروني بين الوزارات… وصحة الحاج تحت المتابعة

وألزمت المادة 14 الوزارات المعنية بالربط المباشر مع البوابة لضمان متابعة شاملة للحجاج، حيث تختص:

وزارة الصحة بتسجيل الحالة الصحية للحاج والتحقق من لياقته قبل السفر.

وزارة القوى العاملة بمتابعة بيانات العمالة الموسمية وحل مشكلاتها داخل المملكة العربية السعودية.

وزارة الخارجية بتسهيل الخدمات القنصلية والاطلاع على بيانات الحجاج طوال الرحلة.

مهام محورية للبوابة: من التحقق إلى البصمة العشرية

وتتولى البوابة تنفيذ مهام رقابية وتنظيمية مهمة، تشمل:

التحقق من الالتزام بضوابط كل نوع من أنواع الحج.

مراجعة بيانات الرقم القومي وربطها بالأحوال المدنية.

إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا إلى إدارات الجوازات والهجرة والجنسية.

الحصول على البصمة العشرية عبر الربط مع الأدلة الجنائية.

إرسال البيانات لشركات الطيران لاستصدار تذاكر السفر.

منظومة رقمية شاملة تُغيّر تجربة الحج المصرية

يشكّل القانون نقلة نوعية نحو رقمنة منظومة الحج بالكامل، بما يضمن الشفافية ويعزز الأمن الصحي والتنظيمي، ويخلق سجلًا رقميًا لكل حاج يرافقه منذ لحظة التقديم وحتى عودته، لتحويل الرحلة إلى تجربة أكثر أمانًا وسهولة وانضباطًا.

قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج منظومة الحج المصرية

