عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون نظام التكليف للمعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي بالعمل بوظيفة "مدير مدرسة" لمدة 5 سنوات وذلك على النحو التالي :

  •   يكون تكليف المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي بوظيفة مدير مدرسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على تقييم سنوي شامل لأداء المكلف تعده الإدارة المركزية لشئون المعلمين استنادا إلى تقارير تقييم الأداء السنوية التفصيلية التي تعدها الإدارة التعليمية المختصة، وتعتمدها المديرية التعليمية.
  •  يكون تكليف المعلمين المشار إليهم بإدارة مدرسة تتبع ذات المرحلة التعليمية المسكن عليها كل معلم.
  • يلتزم المعلم المكلف بأداء التكليف طوال المدة المقررة، ولا يجوز له الاعتذار أو طلب إنهاء تكليفه قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة كتابية من السلطة المختصة، وذلك بناء على طلب مسبب، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، يتعرض المكلف للمساءلة التأديبية وفقا لأحكام القانون، مع أحقية الوزارة في مطالبته بتحمل التكاليف المالية التي تكبدتها لإعداده لشغل هذه الوظيفة القيادية، وذلك إعمالا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  •  يجوز تجديد التكليف العدد إضافية بعد انقضاء السنوات الخمس بقرار من السلطة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، واستمرار تميز الأداء.

جاء ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم الحثيث نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية اعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس في بناء جيل جديد من القيادات التربوية المؤهلة بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق نقلة نوعية في إدارة المدارس الرسمية ، وفي ضوء ما أثمرت عنه نتائج المبادرة من تخريج الدفعة الأولى من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي ، والذين تم تكليفهم بموجب الكتاب الدورسي رقم 38 لسنة 2023 وتجديد تكليفهم بموجب الكتابين الدوريين رقم 7 لسنة 2024 ، ورقم 18 لسنة 2025 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

