استجابة عاجلة لصدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يزور أرملة «خارفة المنشاة» ويعد بحل أزمتها

في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها البسطاء في القرى النائية، تقف لطيفة عبد المنعم، سيدة أربعينية من قرية خارفة المنشاة التابعة لمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، تصارع قسوة الحياة وحدها بعد أن فقدت زوجها فجأة في حادث صعق كهربائي، تاركًا لها خمسة أطفال دون عائل أو مصدر دخل.

أرملة أربعينية تبحث عن قوت أولادها.. قصة أم تكافح لإطعام 5 أطفال بعد وفاة زوجها صعقًا بالكهرباء

السيدة التي كانت تعيش حياة هادئة مع زوجها، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها أمام مسؤولية جسيمة؛ بيت بلا رجل، وأطفال يحتاجون لكل شيء، وديون تنهش ما تبقى من قدرتها على الصمود.

فقد اضطرت قبل وفاة زوجها للحصول على أربعة قروض لاستكمال بناء منزلها الذي كان آيلًا للسقوط، وتوفير احتياجات الأسرة الأساسية، لكنها اليوم أصبحت عاجزة تمامًا عن سدادها.

تحرك سريع من نائب المحافظ.. زيارة للمنزل ووعود بحل الأزمة

وعقب دقائق من نشر صدى البلد لشكوى السيدة عبر منصاتها، تحرك الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج إلى قرية خارفة المنشاة، في استجابة فورية لما رُصد من معاناة إنسانية.

وقام نائب المحافظ بزيارة منزل الأرملة، واستمع بنفسه إلى تفاصيل أزمتها، واطلع على وضع أسرتها، ووعدها بأن المحافظة لن تتركها تواجه مصيرها وحدها، مؤكدًا أنه سيتم بحث حل عاجل لأزمتها، سواء من خلال توفير دعم مالي، أو مساعدتها في إيجاد مصدر رزق ثابت، أو التعاون مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لسداد جزء من القروض.

وأكد نائب المحافظ خلال زيارته أن مثل هذه الحالات تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن الاستجابة لشكاوى المواطنين واجب لا يحتمل التأخير.