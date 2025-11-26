قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عودة المساحات العامة للمواطنين.. تعرف على كورنيش ترعة نجع حمادي بالمنشاة في سوهاج

جانب من افتتاح الكورنيش بسوهاج
جانب من افتتاح الكورنيش بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

على امتداد ترعة نجع حمادي بمدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، كان المشهد حتى وقت قريب مختلطًا بين طريق ضيق، ومساحة غير مستغلة، وعبور يومي محفوف بالحذر للمشاة.

ومع انتهاء أعمال التطوير وافتتاح كورنيش الترعة بطول 7 كيلومترات، بدا واضحًا أن المشروع يتجاوز فكرة «الرصف» ليعيد للأهالي أحد أهم مساراتهم اليومية في صورة جديدة أكثر تنظيمًا وأمانًا.

تحويل مسار مائي مهمل إلى محور حضاري

خلال جولة ميدانية مسائية، افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المشروع، يرافقه المهندس حاتم عمر، مدير عام النقل، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة المنشاة.

لم تكن الجولة مجرد تفقد هندسي؛ فقد ركّزت على الطريقة التي تغيّر بها الكورنيش من فراغ مهمل إلى مساحة عامة قابلة للاستخدام.

المشروع شمل رصف الطريق بالكامل، وإنشاء سور ممتد، وتخصيص رصيف عريض للمشاة من ميدان الشهداء حتى روافع العيساوية مرورًا بشارع عبد المنعم رياض، وهو ما يمثل وفق ما يظهر على الأرض نقلة ملحوظة في سيولة الحركة داخل المنطقة.

لم تعد قيمة المشروع محصورة في تحسين مشهد بصري، بل في إعادة للحياة اليومية داخل المدينة، الكورنيش الجديد أصبح ممرًا آمنًا للطلاب والموظفين والمارة.

وذلك بعد أن كانت المنطقة سابقًا تشهد تزاحم سيارات وممرات ضيقة لا تستوعب الاستخدام الفعلي للسكان.

ويُتوقع أن يسهم الامتداد الجديد الذي يبلغ متوسط عرضه 12 مترًا في إعادة توزيع حركة المرور داخل المركز، وتقليل الضغط على الشوارع الجانبية.

بالإضافة إلى توفير مساحة للنشاط المجتمعي الخفيف، من مشي وتنقل واستخدامات يومية بسيطة.

وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح أن تطوير الكورنيش يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشوارع الحيوية، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الهدف ليس الرصف بحد ذاته، بل استعادة الشوارع لأهلها وخلق بيئة حضارية تليق بطبيعة المدينة.

وقال المحافظ إن المشروع يمثل خطوة ضمن سلسلة خطوات تستهدف تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل العمل على رفع كفاءة المحاور والمناطق غير المستغلة، ودعم الجهود الرامية لتوفير متنفسات عامة داخل المراكز.

مشروع يخدم مدينة كاملة

بإتمام هذا المشروع، لا تكتسب المنشاة مجرد طريق جديد، بل تحصل على مساحة حضارية تستوعب الاستخدامات اليومية، وتزيد من أمان الطرق، وتخلق نقطة جذب داخلية تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمكان.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج كورنيش نجع حمادي

