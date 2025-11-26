قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
يانك فيريرا يهدد الزمالك بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب مستحقاته المالية
مدبولي: المنظومة الصحية نجحت في تنفيذ جراحات كبرى لاستعادة الأمل لآلاف المرضى
الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة
محافظات

على مساحة 960 مترا.. محافظ سوهاج يفتتح سوق المنشاة الحضري الجديد

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية مسائية سوق المنشاة الحضري الجديد، على مساحة 960 مترا، لبيع الخضار والفاكهة، ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، ولفيف من الأهالي وأصحاب البائكات بالسوق.

أسواق حضارية

وتفقد المحافظ السوق الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء السوق، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 6.5 مليون جنيه، ويضم 50 باكية تجارية، بمساحة 9 متر للباكية الواحدة.

كما تتوافر ممرات بعرض لا يقل عن 3 أمتار لضمان انسيابية الحركة داخل السوق، فضلا عن تزويد السوق بثلاث أبواب رئيسية لتسهيل الدخول والخروج وحركة الأفراد والسيارات.

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوازي مع توجهات الدولة لإقامة أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية، وتوفير مواقع خدمية مناسبة للبائعين والمترددين، بما يحقق الانضباط ويدعم الحركة التجارية داخل المحافظة.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين بالسوق، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم في عمليات التطوير الجارية، موجها بتلبية كافة احتياجاتهم، والعمل على سرعة حل أية مشكلات تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا حرص المحافظة على رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

