قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكم قاطع على رئيس البرازيل.. السجن لمدة 27 عاما

بولسونارو
بولسونارو
محمد على

أمرت المحكمة العليا البرازيلية الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو ببدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب فاشل، بعد أن استنفد جميع الطعون.

 ينهي قائد الجيش السابق المتهور، الذي أثار اليمين البرازيلي وأعاد تشكيل السياسة في البلا،د حياة مهنية مثيرة للانقسام مسجونًا في غرفة صغيرة في مقر الشرطة مجهزة بتلفزيون وثلاجة صغيرة وتكييف هواء.

أدين بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، في سبتمبر بتهمة تخطيطه لمنع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصب الرئيس بعد انتخابات عام 2022 والتي تضمنت مؤامرة لقتل اليساري المخضرم.

وقال المدعون إن المخطط فشل فقط بسبب نقص الدعم من كبار القادة العسكريين.

رفضت المحكمة العليا استئنافًا على عقوبته في وقت سابق من هذا الشهر، وقضت يوم الثلاثاء بأن الحكم أصبح الآن نهائيًا.

كما أمرت المحكمة محكمة عسكرية بالبت في ما إذا كان ينبغي تجريد بولسونارو من رتبة نقيب.

كان بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى يوم السبت، عندما احتُجز في مقر الشرطة بالعاصمة برازيليا بتهمة العبث بجهاز مراقبة كاحله باستخدام مكواة لحام.

وقال قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، إن هناك دلائل على أن بولسونارو كان يخطط للفرار خلال وقفة احتجاجية مُخطط لها من قِبل ابنه خارج منزله.

السفارة الأمريكية 

وأشار القاضي إلى موقع السفارة الأمريكية القريبة، وعلاقة بولسونارو الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُشير إلى أنه ربما حاول الهرب لطلب اللجوء السياسي.

وقال بولسونارو إنه تصرف بدافع "جنون العظمة" الناجم عن الأدوية التي كان يتناولها، ونفى محاولة الهرب.

وقضت المحكمة بأن يبقى بولسونارو مُحتجزًا في غرفة الضباط - وهي مكان آمن للسجناء المقيمين - حيث يُحتجز حاليًا في برازيليا.

كما بدأ خمسة من المتهمين مع بولسونارو، بمن فيهم جنرالات عسكريون ووزراء سابقون، قضاء أحكام بالسجن تتراوح بين 19 و26 عامًا يوم الثلاثاء.

وأُعلن رئيس استخباراته السابق، ألكسندر راماجيم، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا، هاربًا بعد فراره مؤخرًا إلى الولايات المتحدة.

المحكمة العليا المحكمة العليا البرازيلية 27 عامًا اليميني المتطرف السابق بولسونارو كبار القادة العسكريين السفارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

قافلة «زاد العزة» الـ81 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

قافلة «زاد العزة» الـ81 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية والتضامن تستعرضان دعم جهود الهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين بغزة

مدبولي ونظيره الجزائري

مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد