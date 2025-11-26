ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في جنوب تايلاند إلى 33 قتيـ.لا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوبي تايلاند مؤخرا إلى 33 قتيلا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم "الأربعاء"، أن الفيضانات اجتاحت عشر مقاطعات في جنوب تايلاند خلال الأسبوع الماضي، حيث غمرت المياه العديد من السيارات والمنازل.

وأضافت الشبكة أن الفيضانات تسببت في تضرر أكثر من مليوني شخص في تايلاند، إلا أنه تم نقل 13 ألف شخص فقط إلى أماكن إيواء.

من جانبه، أكد الجيش التايلاندي استعداده لإرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا محملا بإمدادات إغاثة ومطابخ ميدانية يمكنها توفير ثلاثة آلاف وجبة يوميا إلى المناطق المتضررة.

كانت الحكومة التايلاندية قد أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.