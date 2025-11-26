اعتقال 4 أشخاص في فرنسا بتهمة التجسس لصالح روسيا

قال المدعي العام في باريس يوم الأربعاء إن الشرطة الفرنسية احتجزت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الروسية، وتحقق مع رجل رابع للاشتباه في تواطؤه مع قوة أجنبية.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا يجب ألا تكون "ضعيفة" في مواجهة التهديد من روسيا، مضيفا أن موسكو تتبنى "موقفا أكثر عدوانية" مقارنة بالسنوات السابقة.

قال في مقابلة مع إذاعة RTL: “سنكون مخطئين إذا أظهرنا ضعفًا في مواجهة هذا التهديد. إذا أردنا حماية أنفسنا، فنحن الفرنسيون - وهذا هو شاغلي الوحيد - يجب أن نثبت أننا لسنا ضعفاء في مواجهة القوة التي تهددنا”.