الكرملين غاضب من تسريب مكالمة لويتكوف مع مبعوث بوتين

صرح الكرملين اليوم الأربعاء بأن تسريب محادثة هاتفية بين كبار المسؤولين في الكرملين ومسؤولين أمريكيين يعد محاولة لعرقلة المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

أفادت شكة بلومبرج نيوز أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في مكالمة هاتفية في 14 أكتوبر مع يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، قال إنه ينبغي عليهما العمل معًا على خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأن على بوتين مناقشة الأمر مع ترامب.

وقالت بلومبرج إنها راجعت تسجيلًا للمحادثة ونشرت نصًا للمكالمة.

وعندما سُئل عن سبب تسريب المكالمة، قال أوشاكوف لكبير مراسلي الكرملين في التلفزيون الروسي الرسمي، بافيل زاروبين: "ربما كان ذلك بهدف العرقلة.

من غير المرجح أن يكون ذلك لتحسين العلاقات".

وأضاف:"أما بالنسبة لويتكوف، فيمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على زيارته موسكو الأسبوع المقبل".