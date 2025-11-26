قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستمدة من روسيا.. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية

روسيا والحرب الأوكرانية
روسيا والحرب الأوكرانية
محمد على

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، مستمدة من ورقة روسية قُدّمت إلى إدارة ترامب في أكتوبر.

 وأفادت المصادر أن الروس أطلعوا كبار المسؤولين الأمريكيين على الورقة، التي حددت شروط موسكو لإنهاء الحرب، في منتصف أكتوبر، عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن .

احتوت الورقة، وهي بلاغ غير رسمي يُعرف في المصطلحات الدبلوماسية باسم "ورقة غير رسمية"، على لغة طرحتها الحكومة الروسية سابقًا على طاولة المفاوضات، بما في ذلك التنازلات التي رفضتها أوكرانيا مثل التنازل عن جزء كبير من أراضيها في الشرق.

وهذا هو أول تأكيد على أن الوثيقة - التي أفادت رويترز بوجودها في البداية في أكتوبر - كانت مساهمة رئيسية في خطة السلام المكونة من 28 نقطة.

لم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية والسفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن لطلب التعليق.

لم يعلق البيت الأبيض مباشرة على الورقة غير الرسمية ولكنه استشهد بتعليقات ترامب بأنه متفائل بشأن تقدم الخطة المكونة من 28 نقطة.

وكذلك قول ترامب: "على أمل الانتهاء من خطة السلام هذه، وجهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين ".

ليس من الواضح سبب وكيفية اعتماد إدارة ترامب على الوثيقة الروسية للمساعدة في صياغة خطتها للسلام. وذكرت المصادر أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين الذين راجعوها، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يعتقدون أن مطالب موسكو ستُرفض رفضًا قاطعًا من قبل الأوكرانيين.

الشكوك حول النفوذ الروسي

بعد تقديم الورقة، أجرى روبيو مكالمة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نوقشت خلالها الورقة، حسبما ذكرت المصادر.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف هذا الأسبوع، أقر روبيو بتلقي "العديد من الأوراق غير الرسمية المكتوبة وأشياء من هذا القبيل"، دون الخوض في التفاصيل.

منذ أن تم الإبلاغ عن خطة السلام لأول مرة من قبل منصة أكسيوس الأسبوع الماضي، تزايدت الشكوك بين المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، الذين يرى الكثير منهم الخطة على أنها قائمة بالمواقف الروسية وليست اقتراحًا جادًا.

ومع ذلك، فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على أوكرانيا، محذرة من أنها قد تحد من مساعداتها العسكرية إذا لم توقع على الصفقة.

ثلاثة مصادر خطة السلام الأمريكية الحرب أوكرانيا روسية أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

انهيار عقار من الداخل بالإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بكرموز غربي الإسكندرية

جانب من الحدث

«الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية».. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

تطوير السوق الحضارية

مدينة مرسى مطروح تواصل أعمال تطوير السوق الحضارية

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد