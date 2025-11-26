مستمدة من روسيا.. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، مستمدة من ورقة روسية قُدّمت إلى إدارة ترامب في أكتوبر.

وأفادت المصادر أن الروس أطلعوا كبار المسؤولين الأمريكيين على الورقة، التي حددت شروط موسكو لإنهاء الحرب، في منتصف أكتوبر، عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن .

احتوت الورقة، وهي بلاغ غير رسمي يُعرف في المصطلحات الدبلوماسية باسم "ورقة غير رسمية"، على لغة طرحتها الحكومة الروسية سابقًا على طاولة المفاوضات، بما في ذلك التنازلات التي رفضتها أوكرانيا مثل التنازل عن جزء كبير من أراضيها في الشرق.

وهذا هو أول تأكيد على أن الوثيقة - التي أفادت رويترز بوجودها في البداية في أكتوبر - كانت مساهمة رئيسية في خطة السلام المكونة من 28 نقطة.

لم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية والسفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن لطلب التعليق.

لم يعلق البيت الأبيض مباشرة على الورقة غير الرسمية ولكنه استشهد بتعليقات ترامب بأنه متفائل بشأن تقدم الخطة المكونة من 28 نقطة.

وكذلك قول ترامب: "على أمل الانتهاء من خطة السلام هذه، وجهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين ".

ليس من الواضح سبب وكيفية اعتماد إدارة ترامب على الوثيقة الروسية للمساعدة في صياغة خطتها للسلام. وذكرت المصادر أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين الذين راجعوها، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يعتقدون أن مطالب موسكو ستُرفض رفضًا قاطعًا من قبل الأوكرانيين.

الشكوك حول النفوذ الروسي

بعد تقديم الورقة، أجرى روبيو مكالمة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نوقشت خلالها الورقة، حسبما ذكرت المصادر.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف هذا الأسبوع، أقر روبيو بتلقي "العديد من الأوراق غير الرسمية المكتوبة وأشياء من هذا القبيل"، دون الخوض في التفاصيل.

منذ أن تم الإبلاغ عن خطة السلام لأول مرة من قبل منصة أكسيوس الأسبوع الماضي، تزايدت الشكوك بين المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، الذين يرى الكثير منهم الخطة على أنها قائمة بالمواقف الروسية وليست اقتراحًا جادًا.

ومع ذلك، فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على أوكرانيا، محذرة من أنها قد تحد من مساعداتها العسكرية إذا لم توقع على الصفقة.