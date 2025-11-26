قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد النهائي الذي حدده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا، قائلاً للصحفيين: "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما تنتهي الحرب". 

يأتي هذا بعد أن صرّح ترامب هذا الأسبوع بأنه يتوقع رد زيلينسكي بحلول يوم الخميس. وأضاف أن فرق التفاوض الأمريكية تُحرز تقدما في المناقشات مع كييف وموسكو، التي "وافقت على بعض التنازلات". 

كما قال إن مبعوثه ستيف ويتكوف سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مضيفًا أن صهره جاريد كوشنر شارك أيضا.

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين قريبًا، ولكن فقط عندما نتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب".

وأضاف: "لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف، لقد وجهتُ ويتكوف للقاء بوتين".

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية تهنئة للرئيس اللبناني جوزيف عون، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ82، و كشفت الرئاسة اللبنانية عن فحوى هذه البرقية.

ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء في البرقية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

ترامب يتطلع لتعميق العلاقات مع لبنان

وقالت الرئاسة اللبنانية إن ترامب أكد في برقية التهنئة التي وجهها إلى عون بمناسبة ذكرى الاستقلال، تطلعه الى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان: "بينما نسعى معا لبناء مستقبل اكثر اشراقاً للأجيال القادمة ".


وأضاف ترامب: "يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي للرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

الدكتورة رهام سلامة تعرض تجربة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

رهام سلامة تعرض تجربة مرصد الأزهر لتحصين عقول الأطفال ضد التطرف باجتماع اليونسكو

الدكتور سلامة داود يزور مركز القلب بجامعة الأزهر

سلامة داود يثمن جهود إجراء أول عملية قلب مفتوح بمركز القلب بجامعة الأزهر

مرصد الأزهر

باحثة بـ مرصد الأزهر تحذر: العنف ضد المرأة بوابة خطيرة إلى التطرف

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد