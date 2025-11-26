وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، من بيروت: "زيارتي تعكس انخراط مصر وحرصها على استقرار وأمن لبنان وشعبه".

دعم قرار الحكومة اللبنانية

وأوضح عبد العاطي أن مصر نقلت دعمها الكامل لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، مؤكداً أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

جهود لتجنيب لبنان أي عدوان

وأضاف الوزير: "نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان، ونحن معنيون باستقرار لبنان"، مشدداً على التزام مصر بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

استغلال العلاقات الإقليمية والدولية

وأكد عبد العاطي أن مصر تستغل علاقاتها مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتجنيب لبنان الشقيقة أي مخاطر تصعيد والعمل على نزع فتيل الأزمة، تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة.