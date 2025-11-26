قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان

وزير الخارجية
وزير الخارجية
منار عبد العظيم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، من بيروت: "زيارتي تعكس انخراط مصر وحرصها على استقرار وأمن لبنان وشعبه".

دعم قرار الحكومة اللبنانية

وأوضح عبد العاطي أن مصر نقلت دعمها الكامل لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، مؤكداً أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

جهود لتجنيب لبنان أي عدوان

وأضاف الوزير: "نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان، ونحن معنيون باستقرار لبنان"، مشدداً على التزام مصر بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

استغلال العلاقات الإقليمية والدولية

وأكد عبد العاطي أن مصر تستغل علاقاتها مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتجنيب لبنان الشقيقة أي مخاطر تصعيد والعمل على نزع فتيل الأزمة، تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية د بدر عبد العاطي لبنان بيروت

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

