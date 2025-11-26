رئيس الوزراء: أكثر من 18 مليون مواطن ستشملهم المنظومة الصحية في المرحلة الثانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المنظومة الصحية في مصر ستشمل أكثر من 18 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الفئات دون أي تمييز.

53 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل

وقال رئيس الوزراء إن الدولة نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بهدف بناء نظام صحي متكامل يقدم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.

وأضاف: “كما قدمت الدولة ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، إلى جانب تقديم 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز جودة الرعاية وتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وأوضح مدبولي أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات الصحية لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة وتقديم خدمات أساسية ومتخصصة، مشيرًا إلى التقدم الكبير في إجراء عمليات زراعة الكلى وتطوير خدمات القلب والعديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بغير القادرين، حيث تتحمل تكلفة العلاج لـ 905 آلاف مواطن ضمن خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على خدمات صحية دون أي أعباء مالية.