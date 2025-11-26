قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
توك شو

رئيس الوزراء: أكثر من 18 مليون مواطن ستشملهم المنظومة الصحية في المرحلة الثانية

مدبولي
مدبولي
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المنظومة الصحية في مصر ستشمل أكثر من 18 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

 وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع الفئات دون أي تمييز.

 53 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل 

وقال رئيس الوزراء إن الدولة نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بهدف بناء نظام صحي متكامل يقدم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين. 

وأضاف: “كما قدمت الدولة ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، إلى جانب تقديم 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز جودة الرعاية وتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وأوضح مدبولي أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات الصحية لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة وتقديم خدمات أساسية ومتخصصة، مشيرًا إلى التقدم الكبير في إجراء عمليات زراعة الكلى وتطوير خدمات القلب والعديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بغير القادرين، حيث تتحمل تكلفة العلاج لـ 905 آلاف مواطن ضمن خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على خدمات صحية دون أي أعباء مالية.

مدبولي رئيس الوزراء التأمين الصحي الشامل

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

قافلة «زاد العزة» الـ81 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية والتضامن تستعرضان دعم جهود الهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين بغزة

مدبولي ونظيره الجزائري

مدبولي ونظيره الجزائري يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

