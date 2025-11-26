قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
توك شو

السبكي: تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية نجحت في تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن خطتها لبناء منظومة رعاية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعكس التزام الدولة برفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطن. 

 التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحديث القطاع الصحي

وأوضح السبكي أن التحول الرقمي كان له دور محوري في تطوير البيانات الصحية وتوحيد نظم العمل داخل المنشآت، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وضمان دقة وسرعة تقديمها.

 التأمين الصحي الشامل يتحول من حلم إلى واقع

وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي كان حلمًا لسنوات طويلة، أصبح اليوم واقعًا يضع صحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، من خلال شراكات فعّالة وتعاون مستمر بين مختلف الجهات لبناء منظومة صحية حديثة.

 شراكات داعمة وابتكار مفتوح في الرعاية الصحية

وأضاف السبكي أن الملتقى الصحي الجاري يعزز الابتكار ويفتح الباب أمام توسيع شراكات القطاع الخاص، في ظل النظرة الإيجابية التي تتبناها الدولة تجاه القطاع الصحي المصري.

 خدمات طبية تصل إلى القرى وتوطين العلاج داخل مصر

ونوه إلى أن وحدات الرعاية الصحية استطاعت تقديم خدمات متميزة في القرى والمناطق الريفية، بما يشمل تعزيز خدمات طب الأسرة، إلى جانب نجاح المنظومة في تقديم 100 مليون خدمة صحية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن المصري هو الهدف الرئيسي للعمل الصحي، وأن الطب رسالة وليست مجرد مهنة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد