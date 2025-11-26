السبكي: تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية نجحت في تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن خطتها لبناء منظومة رعاية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعكس التزام الدولة برفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطن.

التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحديث القطاع الصحي

وأوضح السبكي أن التحول الرقمي كان له دور محوري في تطوير البيانات الصحية وتوحيد نظم العمل داخل المنشآت، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة وضمان دقة وسرعة تقديمها.

التأمين الصحي الشامل يتحول من حلم إلى واقع

وقال إن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي كان حلمًا لسنوات طويلة، أصبح اليوم واقعًا يضع صحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، من خلال شراكات فعّالة وتعاون مستمر بين مختلف الجهات لبناء منظومة صحية حديثة.

شراكات داعمة وابتكار مفتوح في الرعاية الصحية

وأضاف السبكي أن الملتقى الصحي الجاري يعزز الابتكار ويفتح الباب أمام توسيع شراكات القطاع الخاص، في ظل النظرة الإيجابية التي تتبناها الدولة تجاه القطاع الصحي المصري.

خدمات طبية تصل إلى القرى وتوطين العلاج داخل مصر

ونوه إلى أن وحدات الرعاية الصحية استطاعت تقديم خدمات متميزة في القرى والمناطق الريفية، بما يشمل تعزيز خدمات طب الأسرة، إلى جانب نجاح المنظومة في تقديم 100 مليون خدمة صحية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن المصري هو الهدف الرئيسي للعمل الصحي، وأن الطب رسالة وليست مجرد مهنة.