أحمد السبكي: التأمين الصحي الشامل يتحول من حلم إلى واقع ويضع صحة المواطن أولا

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشروع الذي كان حلمًا لسنوات أصبح اليوم واقعًا ملموسًا يهدف إلى تعزيز صحة المواطن باعتبارها أولوية قصوى للدولة المصرية.

وأوضح خلال مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المنظومة الجديدة تعتمد على رؤية متكاملة تقوم على الشراكات والتعاون والتنسيق لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

دور حاسم للتحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية

أشار السبكي إلى أن التحول الرقمي لعب دورًا جوهريًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية، حيث ساهم في بناء قاعدة بيانات صحية موحدة وفعّالة. وتم تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن خطط الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات طبية حديثة، مع ضمان توطين العلاج داخل مصر.

شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وفتح باب الابتكار

وأوضح أن الملتقى الصحي الحالي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويمثل منصة رئيسية لإطلاق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في نجاح المشروع. وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية إيجابية تجاه دعم القطاع الصحي المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي.

وصول الخدمات الطبية إلى القرى وتوسّع غير مسبوق في الرعاية الأولية

شدّد السبكي على أن الدولة استطاعت من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية تقديم خدمات بجودة متميزة داخل القرى والمناطق النائية، مع تطوير خدمات طب الأسرة وتوسيع نطاق الاستفادة من المنظومة.

100 مليون خدمة صحية… والمواطن المصري هو الهدف

كشف السبكي أن المنظومة نجحت في تقديم 100 مليون خدمة صحية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن المصري هو محور هذه الجهود، وأن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الخدمة الصحية لكل فرد بجودة وكفاءة.

وأشار كذلك إلى الدور النبيل الذي يؤديه الأطباء داخل المنظومة، مؤكدًا أن الطب رسالة قبل أن يكون مهنة.