قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السبكي: التأمين الصحي الشامل يتحول من حلم إلى واقع ويضع صحة المواطن أولا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشروع الذي كان حلمًا لسنوات أصبح اليوم واقعًا ملموسًا يهدف إلى تعزيز صحة المواطن باعتبارها أولوية قصوى للدولة المصرية.

 وأوضح خلال مؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المنظومة الجديدة تعتمد على رؤية متكاملة تقوم على الشراكات والتعاون والتنسيق لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

دور حاسم للتحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية

أشار السبكي إلى أن التحول الرقمي لعب دورًا جوهريًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية، حيث ساهم في بناء قاعدة بيانات صحية موحدة وفعّالة. وتم تطوير أكثر من 300 منشأة صحية ضمن خطط الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات طبية حديثة، مع ضمان توطين العلاج داخل مصر.

 شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وفتح باب الابتكار

وأوضح أن الملتقى الصحي الحالي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويمثل منصة رئيسية لإطلاق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في نجاح المشروع. وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية إيجابية تجاه دعم القطاع الصحي المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي.

 وصول الخدمات الطبية إلى القرى وتوسّع غير مسبوق في الرعاية الأولية

شدّد السبكي على أن الدولة استطاعت من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية تقديم خدمات بجودة متميزة داخل القرى والمناطق النائية، مع تطوير خدمات طب الأسرة وتوسيع نطاق الاستفادة من المنظومة.

100 مليون خدمة صحية… والمواطن المصري هو الهدف

كشف السبكي أن المنظومة نجحت في تقديم 100 مليون خدمة صحية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن المصري هو محور هذه الجهود، وأن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الخدمة الصحية لكل فرد بجودة وكفاءة. 

وأشار كذلك إلى الدور النبيل الذي يؤديه الأطباء داخل المنظومة، مؤكدًا أن الطب رسالة قبل أن يكون مهنة.

مشروع التأمين الصحي القطاع الخاص الخدمات الطبية تطوير القطاع الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة القضائية والتنفيذية والأمنية في الانتخابات

انهيار عقار من الداخل بالإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بكرموز غربي الإسكندرية

جانب من الحدث

«الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية».. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد