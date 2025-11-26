على هامش ملتقى الرعاية الصحية.. رئيس الوزراء يكرم عددا من الكوادر الطبية

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من الكوادر الطبية ، على هامش فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية.

وجاء التكريم بعد أن حصل المجمع الطبي بالإسماعيلية، على جائزة أفضل مستشفى، وجاءت جائزة أفضل منشأة للرعاية الصحية كانت لـ حاجر البصيلية بأسوان، وفازت بجائزة الأم المثالية : السيدة فاطمة الدسوقي محمد.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما وثائقيا يروي قصصا حياتية من محافظات تطبيق منظومة الرعاية الصحية.

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

من الرؤية إلى التوسع

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى السنوى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «من الرؤية إلى التوسع... نرتقى بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية».

ويأتي الملتقى اتساقًا مع جهود الدولة فى إبراز إنجازاتها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة، حيث تحتفى الهيئة خلال الملتقى بالإنجاز الكبير المتمثل فى الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شملت ست محافظات وقدمت خدماتها لأكثر من 6 ملايين مستفيد.

ويتضمن الملتقى استعراضًا لنجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الست الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على المؤشرات والإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة تشمل عددًا من الوزراء والمحافظين، وسفراء الدول، وشركاء نجاح المنظومة من مختلف الوزارات والهيئات، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة والمستثمرين فى القطاع الصحى محليًا ودوليًا، وكذلك رؤساء هيئات صحية من عدد من الدول العربية والأجنبية.