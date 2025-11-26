قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، يشهد أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، ويكون الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر معتدلة نهاراً حار على جنوب الصعيد.

أمطار متوسطة على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين)، يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الأربعاء، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة نهارًا على معظم المناطق، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون أكثر برودة على مدن جنوب الصعيد.

شبورة كثيفة على الطرق السريعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من استمرار الشبورة المائية التي تتكون خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، يشهد ظهور  السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

أما عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.
البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الأربعاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى: 25 للعظمى – 16 للصغرى
الوجه البحري ومدن القناة: 24 للعظمى – 15 للصغرى
السواحل الشمالية: 23 للعظمى – 14 للصغرى 
جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: 28 للعظمى – 19 للصغرى 
شمال الصعيد: 25 للعظمى – 13 للصغرى
جنوب الصعيد: 29 للعظمى – 17 للصغرى

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الاهلي

نجم الأهلي يتلقى عروض من الزمالك و بيراميدز واللاعب يرغب في الانتقال للخليج

تعدين

اكتشاف تاريخي يعيد رسم خريطة التعدين في العالم.. ماذا وجد العلماء؟

ترشيحاتنا

غرقة المنشآت والمطاعم السياحية

وفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يبحث تحديات القطاع بالغردقة ويقدم حلولًا عملية لدعم المستثمرين

وزيرة التضامن

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان دعم جهود الهلال الأحمر المصري

مركز بحوث الصحراء

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

بالصور

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد