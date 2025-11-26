وفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يبحث تحديات القطاع بالغردقة ويقدم حلولًا عملية لدعم المستثمرين

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر زيارة ميدانية موسعة لوفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار خطة الغرفة لمتابعة أوضاع الفروع بالمحافظات والاستماع المباشر لقضايا المستثمرين والعمل على تقديم الحلول العاجلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

بدأ الوفد اجتماعاته عقب الوصول إلى الغردقة بزيارة مقر فرع الغرفة، بحضور، المهندس بيرج ليون أرتين تومسيان نائب رئيس الغرفة، سامح عبد العالعضو مجلس الإدارة، أحمد الناظر المدير التنفيذي، عبد المنعم مسعد المدير الإدارى، وتمت مراجعة وضع المبنى الحالي وبدائل التطوير أو الاستبدال.



أوضحت غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أنه بعد المعاينة تقرّر مبدئيًا الإبقاء على المبنى الحالي مع ترميم الواجهة وإعادة تأهيل الدور الأرضي كمقر إداري للفرع ،وتأجير الأدوار من الأول إلى الثالث للاستفادة المالية من العائد، وتجنب شراء المقر المقترح الجديد لعدم ملاءمة تراخيصه (سكني وليس إداري).

أكد المجلس أن هذا القرار يسمح بتحقيق أفضل إستغلال للأصول القائمة دون أعباء مالية جديدة، حل مشكلة الاتصال الفني مع أنظمة الغرفة.

شهد الاجتماع الأول مناقشة عدد من تحديات التشغيل، أبرزها تعطل منظومة الاتصال بشركة ساي هوست.

وخلال الاجتماع تم التواصل الفوري بالمركز الرئيسي بالقاهرة وجارٍ الانتهاء من حل المشكلة بالتنسيق مع الشركة.

متابعة برنامج تدريب مديري المطاعم السياحية

قام الوفد بزيارة مقر التدريب الجاري لمديري المنشآت السياحية عن الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر، بحضور:

الدكتور أسامة عباس صحة وسلامة الغذاء.



وخلال اللقاء أشاد التاجوري بمستوى التدريب والمحتوى المقدم،استمع إلى مشكلات المديرين بشأن نقص الرغبة في التعلم لدى “الصف الثاني” من العاملين.



وأعلن عن إعداد خطة تدريب وطنية شاملة لتأهيل الصف الثاني من العاملين في المطاعم السياحية بهدف الارتقاء بجودة الخدمة داخل المنشآت.

اجتماع موسع مع الجمعية العمومية بالغردقة

عقد الوفد اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة الفرع بالغردقة،و أيمن سلامة مندوب وزارة السياحة والآثار.



قدم رئيس الغرفة عرضًا بإنجازات مجلس الإدارة منذ يونيو 2024 في مجال اللجان الفنية والتشريعية ثم تم فتح باب مناقشة المشكلات الميدانية التي تواجه المنشآت.

التفتيش المحليات واتخاذ خطوات لوقف التداخل مع اختصاص السياحة

طرح عدد من أصحاب المنشآت مشكلة تدخل مفتشي المحليات في اختصاصات وزارة السياحة، وأكد التاجوري،أن

عقد اجتماع سابق بين الغرفة ووزارة التنمية المحلية، التحضير لاجتماع جديد مع قيادات مفتشي المحليات ،التأكيد على تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الذي يحصر الرقابة في وزارة السياحة وفقًا للتوجيهات الرسمية، بالإضافة إلى آلية تحديد حجم العمالة.. مبنية على دراسة حقيقية.

وشكا البعض من ارتفاع الحد الأدنى لأعداد العاملين داخل المنشآت، إلا أن رئيس الغرفة أوضح، أن الأعداد حُددت وفق دراسة فعلية مشتركة بين الغرفة ووزارة السياحة، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف حسب نشاط المنشأة (كافتيريا – مطعم – ديسكو – تيك أواي وغيرها)، والتعامل مع المنشآت غير المرخصة.

أكدت الغرفة اتخاذ ما يلي، إغلاق فوري لأي منشأة تقدم خمورًا دون ترخيص، وحصر المنشآت التي تستقبل أفواجًا سياحية دون تراخيص، والتنسيق مع التنمية المحلية ووزارة السياحة لتشكيل لجان مشتركة لمساعدتها على إصدار التراخيص ودمجها رسميًا في القطاع.

حل مشكلة تجديد التراخيص السنوية

تضررت بعض المنشآت من تجديد الترخيص لفترات غير موحدة، وكشفت الغرفة عن إمكانية سداد دعم صندوق السياحة لمدة نصف عام فقط بحيث تنتهي الرخصة في 31 ديسمبر، ثم سداد عام كامل يبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، والمنشآت غير المقدمة للخمور تمنح مهلة سنتين من الحماية المدنية، المنشآت التي تقدم خمورًا تمنح مهلة عام واحد فقط، منصة إلكترونية لتجديد التراخيص دون السفر للقاهرة

كما اشتكى بعض المستثمرين من الاضطرار للذهاب إلى الوزارة بالعاصمة الإدارية للتجديد وأوضحت الغرفة

أن وزارة السياحة انتهت من منصة إلكترونية للتجديد عن بعد تعمل بكفاءة في قطاع الفنادق وسيتم الانتهاء من إتاحتها للمطاعم والمنشآت السياحية قريبًا، مما يوفر الوقت والتكاليف ويسمح بالإنجاز من أي مقر.

نجاح الزيارة

أكدت جولة الغرفة بالغردقة نجاحًا واضحًا في معالجة مشكلات ميدانية بشكل فوري، وفتح قنوات سريعة للتواصل بين الفرع والقيادة المركزية، وضع حلول تنظيمية وتشغيلية مستدامة، بدء توحيد إجراءات التراخيص وتحديث نظم التدريب، وتعزيز شراكة غرفة المنشآت مع الجهات الحكومية لحماية الاستثمار السياحي ورفع مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية.