التعليم تعلن عن منحة دراسية كاملة للحصول على درجة الماجستير

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم، طالبت خلاله كل مديرية تعليمية بترشيح مرشح واحد فقط للالتحاق بمنحة دراسية كاملة للحصول على درجة الماجستير.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن ذلك يأتي في إطار طلب هيئة KOICA الوكالة الدولية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل التالية:

- اسم البرنامج: القيادة التعليمية الدولية: International Educational Leadership

- الجامعة جامعة كوريا الوطنية للتعليم: Korea National University of Education.

- الفترة الزمنية: من 18 أغسطس 2026 إلى 20 ديسمبر 2027.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل لمديريات التربية والتعليم، أنه في إطار المسئوليات المنوطة بالإدارة العامة لشئون القيادات التربوية؛ يُرجى ترشيح مرشح واحد من كل مديرية؛ بحيث تنطبق على المرشح الشروط التالية: