رئيس الوزراء: منظومة التأمين الصحي الشامل تجسد إرادة الدولة في الإصلاح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل جسّدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن.

جاء ذلك فعاليات إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".

وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة وعلى نحو عادل يحقق رضا المواطن ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإحدى ركائز رؤية مصر 2030.

وشدد على التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، حيث عملت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية وفق مسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل.

ولفت إلى أن هذا الأمر تضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة فضلًا عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات.

ونوه كذلك بالاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارها حجز الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.

ويتزامن المؤتمر مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد.

ويتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.