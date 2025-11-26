محافظ سوهاج يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة نجع حمادي بالمنشاة

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية مسائية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة نجع حمادي بمدينة المنشاة، بطول 7 كيلومترات، ومتوسط عرض 12 مترا، عقب انتهاء الأعمال به.

وحضر الافتتاح المهندس حاتم عمر مدير عام النقل بسوهاج، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ خلال الجولة ما تم إنجازه من أعمال رصف الطريق، وإنشاء سور ورصيف مخصص للمشاة على طول الكورنيش، الذي يبدأ من ميدان الشهداء ويمتد حتى نهاية شارع عبد المنعم رياض وصولاً إلى روافع العيساوية.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الحيوية وتطوير المظهر الجمالي بمدينة المنشاة.

واشار إلى أن الكورنيش سيكون متنفساً حضارياً لأهالي المركز، وممراً آمناً للمشاة، بما يعزز السيولة المرورية ويرفع جودة الحياة للمواطنين، موجهاً بمواصلة العمل للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية داخل المحافظة.