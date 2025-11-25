رئيس جامعة سوهاج يفتتح صالة الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية ويكرّم الفائزين في مسابقاتها

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صالة الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بالدور الثاني في مبنى المطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم.

وذلك عقب الانتهاء من تطويرها وتجهيزها بما يواكب احتياجات الطلاب ويهيئ لهم بيئة محفزة لاكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مختلف الأنشطة.

جامعة سوهاج

وخلال الافتتاح حرص الدكتور حسان النعماني على مشاركة الطلاب فعالياتهم داخل الصالة، حيث شاركهم لعب الشطرنج وتنس الطاولة في أجواء مفعمة بالحماس وروح الود.

وأكد أن الاهتمام بالأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية يمثل ركيزة مهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وصقل قدراته، وتعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع الجامعي.

ومن جانبه أشار الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب إلى أن الجامعة تعمل على دعم منظومة الأنشطة داخل المدن الجامعية باعتبارها جزءًا لا يقل أهمية عن المنظومة الأكاديمية.

ولفت إلى أن توفير أماكن مجهزة لممارسة الأنشطة يسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتوفير مناخ متوازن يساعدهم على تحقيق التميز العلمي والشخصي.

وأوضح المهندس حامد الخولي أن تطوير الصالة يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المدن الجامعية، بما يضمن توفير بيئة متكاملة تساعد الطلاب على ممارسة أنشطتهم بشكل أفضل.

وأكدت ماريان مكرم، مديرة رعاية شباب المدن الجامعية، أن الأنشطة التي تُنظم على مدار العام تستهدف اكتشاف الموهوبين وتشجيع المشاركة الطلابية، وإتاحة منصات حقيقية لعرض مواهبهم.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقات الشطرنج وتنس الطاولة والقرآن الكريم، حيث جرى تكريم ثلاثة مراكز من الطلبة وثلاثة من الطالبات في كل مسابقة.

وذلك إلى جانب تكريم المشاركين في اختيار عشيرة جوالي المدن الجامعية تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة.

واختُتمت الفعالية بالتقاط صور تذكارية جمعت رئيس الجامعة مع الطلاب وسط أجواء احتفالية اتسمت بالبهجة والتقدير.