وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد عودة حركة التجارة بالممر الملاحي بقوة

قناة السويس
قناة السويس
منار عبد العظيم

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية خطة تطوير وصيانة شاملة للمجرى الملاحي والمشروعات البحرية.

وأوضح أن رؤيته كانت تميل إلى التخفيف من حجم الأعمال مع تصاعد التوترات الإقليمية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصرّ على المضي قدمًا في التحديث دون تأجيل.

تطوير شامل يغيّر ملامح القناة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أكد الفريق ربيع أن تراجع الإيرادات لم يؤثر على خطط الدولة لتطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري.

كما أكد أن الأعمال المنفذة أظهرت القناة بـ"شكل جديد تمامًا"، بحيث يمكن للسفن العائدة بعد عامين أن تلمس فارقًا جذريًا في مستوى الخدمات والملاحة.

نجاح تطوير القطاع الجنوبي بعد حادث "إيفرجيفن"

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن تطوير القطاع الجنوبي جاء استجابة لحادث جنوح السفينة الشهيرة "إيفرجيفن"، مما أحدث نقلة نوعية في كفاءة الملاحة بالمنطقة.

وشدد على أنه لم يُسجَّل أي حادث منذ الانتهاء من أعمال التطوير، موضحًا أن هذه الأعمال تعزز من راحة السفن دون أن يكون لها ارتباط بعمليات التقاطر.

تحسن تدريجي في حركة العبور بداية من 2026

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تحافظ على زمن عبور السفن البالغ 11 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات العبور.

وتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2026 بداية تحسن ملموس، يليه زيادة أكبر في عدد السفن خلال الربع الثاني، على أن تعود الحركة في النصف الثاني من العام ذاته إلى مستويات قريبة من المعدلات القياسية التي حققتها القناة في عام 2023.

