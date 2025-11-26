رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد عودة حركة التجارة بالممر الملاحي بقوة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية خطة تطوير وصيانة شاملة للمجرى الملاحي والمشروعات البحرية.

وأوضح أن رؤيته كانت تميل إلى التخفيف من حجم الأعمال مع تصاعد التوترات الإقليمية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصرّ على المضي قدمًا في التحديث دون تأجيل.

تطوير شامل يغيّر ملامح القناة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أكد الفريق ربيع أن تراجع الإيرادات لم يؤثر على خطط الدولة لتطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري.

كما أكد أن الأعمال المنفذة أظهرت القناة بـ"شكل جديد تمامًا"، بحيث يمكن للسفن العائدة بعد عامين أن تلمس فارقًا جذريًا في مستوى الخدمات والملاحة.

نجاح تطوير القطاع الجنوبي بعد حادث "إيفرجيفن"

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن تطوير القطاع الجنوبي جاء استجابة لحادث جنوح السفينة الشهيرة "إيفرجيفن"، مما أحدث نقلة نوعية في كفاءة الملاحة بالمنطقة.

وشدد على أنه لم يُسجَّل أي حادث منذ الانتهاء من أعمال التطوير، موضحًا أن هذه الأعمال تعزز من راحة السفن دون أن يكون لها ارتباط بعمليات التقاطر.

تحسن تدريجي في حركة العبور بداية من 2026

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تحافظ على زمن عبور السفن البالغ 11 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات العبور.

وتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2026 بداية تحسن ملموس، يليه زيادة أكبر في عدد السفن خلال الربع الثاني، على أن تعود الحركة في النصف الثاني من العام ذاته إلى مستويات قريبة من المعدلات القياسية التي حققتها القناة في عام 2023.