الفريق أسامة ربيع: اتفاقية شرم الشيخ نقطة الانطلاق لعودة حركة الملاحة بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة نجحت في استعادة أسطول شركة ميرسك بالكامل، بعد توقيع اتفاقية جديدة تضمن عودة سفن الشركة للعبور مجددًا من المجرى الملاحي، هذه الخطوة "بالغة الأهمية" نحو زيادة إيرادات القناة واستعادة ثقة كبرى خطوط الشحن العالمية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإعلان عن توقيع الاتفاق جاء بعد غياب دام عامين لسفن ميرسك عن القناة، مشيرًا إلى أن عودتها تُعد خطوة إيجابية ستستغرق فترة زمنية لتظهر آثارها، لكنها تمثل بداية حقيقية لاستعادة حركة الأساطيل البحرية التي ابتعدت خلال الفترة الماضية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه خلال مراسم توقيع الاتفاق مع شركة ميرسك، أعلنت شركة CMA أيضًا عن عودة كامل أسطولها للعبور من قناة السويس اعتبارًا من الشهر المقبل، وهو ما يعكس حالة من الاطمئنان لدى الشركات الكبرى بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن اتفاقية شرم الشيخ للسلام بشأن غزة مثّلت نقطة تحول مهمة، وأسهمت في توفير مناخ من الثقة شجع شركات الملاحة العالمية على استئناف رحلاتها عبر قناة السويس خلال المرحلة المقبلة.