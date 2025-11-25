قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
قناة السويس تستعيد خطوطها.. أسامة ربيع: ميرسك تعود والإعلان عن موجة رجوع جديدة للسفن

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
هاجر ابراهيم

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل  عودة سفن ميرسك للإبحار عبر قناة السويس، قائلا: “جاء هذا بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي لإهتمامه بغزة وإيقاف الحرب بها وعقد مؤتمر شرم الشيخ وإصراره على أن يتم رفع المعاناة على الفلسطينيين فى غزة، وبالتالي جعل الحوثيين الإعلان على عدم إستهدافهم مراكب أخري تمر بالبحر الأحمر أو فى باب المندب”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “بدأنا نستعيد بعض السفن فى شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، ومن هنا بدأت مباحثاتنا مع ميرسك ومع جميع الخطوط الملاحية الأخري على الرجوع”.

وتابع: “وخلال التوقيع اليوم أعلنت السي ام أيه أنها ستعيد الخط بالكامل إعتبارا من ديسمبر، ولدينا حتي الأن شركتين لعودة الملاحة لقناة السويس”.

ولفت: “كنت عايز أقلل الأعمال والتطوير اللي كنت بشتغلهم فى فترة العامين الماضيين والرئيس السيسي رفض وخلص القطاع الجنوبي والأسطول وتطويره”.

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج

