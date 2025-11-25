قناة السويس تستعيد خطوطها.. أسامة ربيع: ميرسك تعود والإعلان عن موجة رجوع جديدة للسفن

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عودة سفن ميرسك للإبحار عبر قناة السويس، قائلا: “جاء هذا بفضل ربنا ثم الرئيس السيسي لإهتمامه بغزة وإيقاف الحرب بها وعقد مؤتمر شرم الشيخ وإصراره على أن يتم رفع المعاناة على الفلسطينيين فى غزة، وبالتالي جعل الحوثيين الإعلان على عدم إستهدافهم مراكب أخري تمر بالبحر الأحمر أو فى باب المندب”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “بدأنا نستعيد بعض السفن فى شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، ومن هنا بدأت مباحثاتنا مع ميرسك ومع جميع الخطوط الملاحية الأخري على الرجوع”.

وتابع: “وخلال التوقيع اليوم أعلنت السي ام أيه أنها ستعيد الخط بالكامل إعتبارا من ديسمبر، ولدينا حتي الأن شركتين لعودة الملاحة لقناة السويس”.

ولفت: “كنت عايز أقلل الأعمال والتطوير اللي كنت بشتغلهم فى فترة العامين الماضيين والرئيس السيسي رفض وخلص القطاع الجنوبي والأسطول وتطويره”.