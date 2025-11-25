بعد عودة «ميرسك» للعبور من قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل الاتفاق

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل الاتفاق مع مجموعة ميرسك إيه بى موللر، بدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة.

واكد أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تأتى الاتفاقية استكمالاً للتعاون المشترك والممتد على مدار عدة عقود، وتستهدف تحديد إطار عمل متكامل للتعاون المستقبلى.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك تمثل عودة فى الاتجاه الصحيح للمسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا فى الربط بين الشرق والغرب.

وأضاف رئيس الهيئة أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تعد بمثابة حلقة أساسية فى مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين حيث تفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات البحرية واللوجيستية بالإضافة إلى استعادة حركة عبور سفن المجموعة عبر قناة السويس والتى سجلت خلال عام 2023 عبور 1158 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 127 مليون طن، مسجلة إيرادات قدرها 733 مليون دولار.