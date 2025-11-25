حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الهيئة تتابع دوائر الإنتخابات في المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه أيضا نتابع ما ينشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونتأكد من صحة ما ينشر ونتعامل معه على الفور.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نواب الوطن”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك كثافات على المقرات واللجان المختلفة، مؤكدا أن تلك الكثافة في عدد من المحافظات التي بها مسقط رأس المرشحين.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن نسبة الإقبال في المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب أكبر من المرحلة الأولى، مؤكدا أن ذلك يأتي لثقة المواطن بأن صوته الإنتخابي سيكون في مكانه الصحيح.

وأشار حازم بدوي إلى أن العملية الإنتخابية تسير بكثافة عالية وهناك تغيير واضح في نسب الإقبال في المرحلة الثانية، مؤكدا أن كل الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها بعيدة عن أماكن الإقتراع.