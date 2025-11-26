سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.78 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.78 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

47.71 جنيه للشراء

47.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.