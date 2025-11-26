النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
حوادث

ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل النشرة المرورية للفترة الصباحية اليوم الأربعاء، موضحًا أن اليوم يشهد انتظامًا عامًا في الحركة تزامنًا مع كونه يوم عمل رسمي لكافة المصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح أن التوجه الكثيف للمواطنين من المحافظات المختلفة إلى القاهرة الكبرى لقضاء المصالح الشخصية أو أداء الأعمال الرسمية ساهم في ظهور كثافات مرورية متوسطة على أغلب المحاور والميادين الرئيسية، مع تسجيل كثافات مرتفعة نسبيًا ببعض المناطق بسبب زيادة تجمعات السيارات والمشاة.

شبورة 

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وظهور شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والساحلية، والطرق القريبة من المسطحات المائية وكورنيش النيل، ساهم في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مطالبًا قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة.

تنسيق مروري موسع لتأمين حركة السير


ولفت إلى وجود تنسيق كامل ومستمر منذ الساعات الأولى من الصباح بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بالقاهرة الكبرى، لمتابعة حركة السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، تزامنًا مع حركة انتقال المواطنين ذهابًا وإيابًا.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور قامت بتكثيف الخدمات المرورية على عدد من الطرق الحيوية، أبرزها:

طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي
طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي
طريق شبرا – بنها الحر
طريق وادي النطرون – العلمين
محور روض الفرج – الضبعة
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى


وشهدت هذه الطرق كثافات واضحة منذ الصباح الباكر وحتى استقرار الموظفين والطلاب في مقار أعمالهم ودراستهم.

اللواء احمد هشام الخبير المروري

خدمات على الطرق الصحراوية

 

كما تم تعزيز الخدمات المرورية على طريق السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الصحراوي، خاصة للقادم من القاهرة اتجاه الطرق السريعة، مع تسجيل كثافات مرتفعة في محيط شارع الثورة حتى طريق السويس نتيجة تجمعات المياه في الساعات الأولى من الصباح، إضافة إلى كثافات متزايدة من كوبري الحرفيين حتى كوبري العاشر من رمضان.

كثافات مرورية

وأكد اللواء أحمد هشام أن عدة شوارع رئيسية شهدت كثافات مرورية ملحوظة، من بينها:

شارع صلاح سالم في الاتجاهين، خاصة للقادم من كوبري العباسية وحتى منشآت ميدان العباسية
مناطق الدراسة ومحيط ميدان العباسية وشارع الطيران
الخليفة المأمون من ميدان رمسيس حتى نفق العباسية ومحور لطفي السيد، خاصة أمام جامعة عين شمس
ونصح المتجهين إلى وسط المدينة باستخدام امتداد شارع رمسيس الذي يشهد سيولة مرورية نسبية.

ونصح المتجهين إلى وسط المدينة باستخدام امتداد شارع رمسيس الذي يشهد سيولة مرورية نسبية.

ازدحام بمحيط محطات السكك الحديدية
وسجلت محيطات محطات السكك الحديدية كثافات مرتفعة، خاصة منطقة رمسيس – محطة مصر، وميدان الجيزة، ومحطة سكة حديد الجيزة، نتيجة توافد أعداد كبيرة من المواطنين.

كثافات بشارعي الهرم وفيصل

 

وفي محافظة الجيزة، شهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين بسبب التحويلات المرتبطة بمشروعات مترو الأنفاق، خاصة المرحلة الرابعة من الخط الثاني، كما سجل شارعا فيصل والملك فيصل كثافات متوسطة، خاصة من فيصل إلى كوبري فيصل المعدني ثم شارع السودان.

مواقف عشوائية وانتظار الخاطئ


وأشار إلى أن بعض المناطق شهدت كثافات بسبب المواقف العشوائية والانتظار الخاطئ، خاصة في شارع السودان وشارع النيل السياحي ومحيط العجوزة، ويتم التعامل الفوري معها من قبل الخدمات المرورية التابعة لإدارة مرور الجيزة.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، مع تعزيز الخدمات المرورية بسيارات الإغاثة “البيتش باجي” لسرعة التعامل مع الأعطال وسحب السيارات المعطلة.

كورنيش النيل


وشهد طريق كورنيش النيل كثافات مرورية مرتفعة، خاصة للقادم من مناطق المعادي وحتى مطالع الكبارى، ما دفع إلى تعزيز الخدمات لمنع الانتظار بالصف الأول نهائيًا كما تم تكثيف الوجود المروري في مناطق وسط البلد، والأزهر، والحسين، وشارع بورسعيد، نظرًا للكثافات البشرية المرتفعة.

واختتم اللواء أحمد هشام تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم من خلال دوريات المرور وغرف العمليات، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتقليل أي اختناقات لضمان انسيابية السير بكافة المحاور.

