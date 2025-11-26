المؤشرات الأولية للحصر العددى لأصوات الناخبين بالدائرة الثامنة بالشرقية

أعلنت اللجنة العامة رقم 8 ومقرها مركز شرطة أبوحماد وتضم مركز ومدينة أبوحماد والقرين بمحافظة الشرقية الحصر العددى للأصوات الناخبين فى ٧٢ لجنة فرعية.

بلغ إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجنة العامة٣٧١ الف و٣٤٣ صوتا،كما بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية ١١٠ و٥٩٥ صوتا،منهم ٥ آلاف و٥٧٥ صوتا باطلا،واجمالى الأصوات الصحيحة ١٠٥ الف و٢٠ صوتا .

وتجري جولة الإعادة بين المرشحين ثروت سويلم عضو والذي حصل على ٢٢ الف و٦٥٦صوتا، ومدحت السنجرى الحاصل على ٢١ الف و٩٧٨ صوتا وجلال صيام الحاصل على ٢١ الف ٦٦٠ صوتا ورضا الحضرى الحاصل على ١٨ الف و٤٠٦ صوتا.

وبالنسبة لنظام القائمة،بلغت الأصوات الصحيحة ٩١ الف و٨٩٩ صوتا ،والأصوات الباطلة ١٨ الف و٦٩٦،اجمالي من انتخب القائمة الوطنية من أجل مصر ٧٥ الف و٩١٦ صوتا ،ومن لم ينتخب القائمة ١٥ الف و٩٨٣ صوتا.

يذكر أنه قد تم تخصص ٢١ مقعدا بنظام القائمة لمحافظة الشرقية وذلك ضمن الدائرة الثالثة قطاع شرق الدلتا المخصص لها ٤٠ مقعدا مقعدا، والتي تضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء ،حيث تقدمت قائمة أئتلاف الأحزاب " القائمة الوطنية من أجل مصر ولم تتقدم أي قوائم أخرى.