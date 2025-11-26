اللجنة العامة بـ «عين شمس» تعلن مؤشرات نتيجة الانتخابات البرلمانية 2025

أعلنت اللجنة العامة بعين شمس نتيجة الانتخابات البرلمانية للدائرة، مشيرة إلى أن عدد المصوِّتين 419,492.

وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 20,561 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15,462 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 5,106 أصوات.

وجاءت نتيجة انتخابات الدائرة على النحو الآتي:

محمد الكومي: 8,341

أشرف مرزوق: 7,798

وليد فراج: 1,260

شريف حامد: 1,092

أيمن جورج: 2,199

مصطفى رسلان: 809

وليد عبد العليم: 927

عبد الغني محمد: 488

فريد شوقي: 843

مينا أندراوس: 611

يسري الأسيوطي: 2,264

معتز النبجي: 3,346

عصام جابر: 814

وقد بدأت لجنة الفرز أعمالها بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرَّر محضر مستقل بكل نظام. ثم يقوم رئيس اللجنة، في حضور أمناء اللجنة ومَن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين، بتحديد الصناديق التي سيُبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلقة من واقع ما هو مُثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعدّ لذلك.