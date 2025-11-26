اللجنة العامة بـ «عين شمس» تعلن مؤشرات نتيجة الانتخابات البرلمانية 2025

أعلنت اللجنة العامة بعين شمس نتيجة الانتخابات البرلمانية للدائرة، مشيرة إلى أن عدد المصوِّتين 419,492.
وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 20,561 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15,462 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 5,106 أصوات.
وجاءت نتيجة انتخابات الدائرة على النحو الآتي:
محمد الكومي: 8,341
أشرف مرزوق: 7,798
وليد فراج: 1,260
شريف حامد: 1,092
أيمن جورج: 2,199
مصطفى رسلان: 809
وليد عبد العليم: 927
عبد الغني محمد: 488
فريد شوقي: 843
مينا أندراوس: 611
يسري الأسيوطي: 2,264
معتز النبجي: 3,346
عصام جابر: 814
وقد بدأت لجنة الفرز أعمالها بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرَّر محضر مستقل بكل نظام. ثم يقوم رئيس اللجنة، في حضور أمناء اللجنة ومَن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين، بتحديد الصناديق التي سيُبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلقة من واقع ما هو مُثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعدّ لذلك.