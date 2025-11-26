قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللجنة العامة بـ «عين شمس» تعلن مؤشرات نتيجة الانتخابات البرلمانية 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أعلنت اللجنة العامة بعين شمس نتيجة الانتخابات البرلمانية للدائرة، مشيرة إلى أن عدد المصوِّتين 419,492.

وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 20,561 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15,462 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 5,106 أصوات.

وجاءت نتيجة انتخابات الدائرة على النحو الآتي:

محمد الكومي: 8,341

أشرف مرزوق: 7,798

وليد فراج: 1,260

شريف حامد: 1,092

أيمن جورج: 2,199

مصطفى رسلان: 809

وليد عبد العليم: 927

عبد الغني محمد: 488

فريد شوقي: 843

مينا أندراوس: 611

يسري الأسيوطي: 2,264

معتز النبجي: 3,346

عصام جابر: 814

وقد بدأت لجنة الفرز أعمالها بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرَّر محضر مستقل بكل نظام. ثم يقوم رئيس اللجنة، في حضور أمناء اللجنة ومَن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين، بتحديد الصناديق التي سيُبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلقة من واقع ما هو مُثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعدّ لذلك.

اللجنة العامة الانتخابات البرلمانية الأصوات الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

عمر خيرت

«الحمد لله ربنا سلّم».. عمر خيرت يطمئن جمهوره: أشوفكم يوم 5 ديسمبر

سامح حسين

«لطافة الطلبة العساسيـل».. سامح حسين يشكر طلاب إعلام حلوان ويوافق على الدعوة لندوتهم

مسلسل كارثة طبيعية

مؤلف «كارثة طبيعية» يعلق علn تفاعل الجمهور مع توقعات النهاية

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد