النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية

رصدت صدى البلد صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، خلال الذروة الصباحية الأولى، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة السيارات ومتابعة حالة السير.



وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ازدحامًا متقطعًا مع انتظام الحركة في المداخل المؤدية للميدان، فيما ظهرت سيولة مرورية أعلى كورنيش النيل للمتجهين إلى حلوان والملك الصالح.

تكدسات محدودة بمحاور الجيزة والدائري

كما رصدت النشرة المرورية كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان الجلاء، وأعلى دائري المريوطية للقادمين من الصحراوي إلى الجيزة وطريق الفيوم، وصولًا إلى ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

انتظام الحركة على كوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو

وأكدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أن حركة السيارات تسير بشكل منتظم على كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو، مع استمرار المتابعة الميدانية بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة وكاميرات المراقبة لرصد أي أعطال أو حوادث قد تؤدي إلى تكدس مروري.

انتشار خدمات الإغاثة المرورية

دفعت إدارات المرور بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على مختلف الطرق السريعة والرئيسية، مع التنسيق مع غرفة العمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول ورفع أي معوقات مرورية للحفاظ على انسياب الحركة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وفي تصريحات لـ صباح البلد ، قال الخبير المروري اللواء أحمد هشام إن المواطنين وخاصة السائقين يجب أن يتوخوا الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية الكثيفة، مشددًا على أهمية اتباع التعليمات المرورية لضمان السلامة على الطرق.

وأوضح هشام أن من أهم النصائح التي يجب الالتزام بها:

تخفيض السرعة تدريجيًا وعدم التوقف المفاجئ.

استخدام أنوار الشبورة فقط دون المصابيح العالية التي تعيق الرؤية.

الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات.

الابتعاد عن تغيير المسارات المفاجئ أو التجاوز في ظل ضعف الرؤية.

فتح النوافذ قليلًا لتقليل تكاثف البخار على الزجاج الداخلي.

وأكد الخبير المروري أن الالتزام بهذه التعليمات يساهم في منع وقوع الحوادث والحفاظ على انسياب الحركة المرورية خلال فترات الشبورة التي تتكرر في فصلي الخريف والشتاء.