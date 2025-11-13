قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية

منار عبد العظيم

رصدت صدى البلد صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بالطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، خلال الذروة الصباحية الأولى، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة السيارات ومتابعة حالة السير.


وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ازدحامًا متقطعًا مع انتظام الحركة في المداخل المؤدية للميدان، فيما ظهرت سيولة مرورية أعلى كورنيش النيل للمتجهين إلى حلوان والملك الصالح.

تكدسات محدودة بمحاور الجيزة والدائري

كما رصدت النشرة المرورية كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان الجلاء، وأعلى دائري المريوطية للقادمين من الصحراوي إلى الجيزة وطريق الفيوم، وصولًا إلى ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

انتظام الحركة على كوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو

وأكدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أن حركة السيارات تسير بشكل منتظم على كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو، مع استمرار المتابعة الميدانية بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة وكاميرات المراقبة لرصد أي أعطال أو حوادث قد تؤدي إلى تكدس مروري.

انتشار خدمات الإغاثة المرورية

دفعت إدارات المرور بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على مختلف الطرق السريعة والرئيسية، مع التنسيق مع غرفة العمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول ورفع أي معوقات مرورية للحفاظ على انسياب الحركة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وفي تصريحات لـ صباح البلد ، قال الخبير المروري اللواء  أحمد هشام إن المواطنين وخاصة السائقين يجب أن يتوخوا الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية الكثيفة، مشددًا على أهمية اتباع التعليمات المرورية لضمان السلامة على الطرق.

وأوضح هشام أن من أهم النصائح التي يجب الالتزام بها:

تخفيض السرعة تدريجيًا وعدم التوقف المفاجئ.

استخدام أنوار الشبورة فقط دون المصابيح العالية التي تعيق الرؤية.

الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات.

الابتعاد عن تغيير المسارات المفاجئ أو التجاوز في ظل ضعف الرؤية.

فتح النوافذ قليلًا لتقليل تكاثف البخار على الزجاج الداخلي.

وأكد الخبير المروري أن الالتزام بهذه التعليمات يساهم في منع وقوع الحوادث والحفاظ على انسياب الحركة المرورية خلال فترات الشبورة التي تتكرر في فصلي الخريف والشتاء.

نشرة المرور ازدحام القاهرة كثافات مرورية

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

