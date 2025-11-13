قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
عبد العزيز جمال

مع انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الموظفون يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، بدأ الجدل يعود حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، في ظل دخول الأسابيع الأخيرة من 2025، حيث يترقب الموظفون والطلاب أي إعلان عن عطلات جديدة قبل بداية العام الميلادي الجديد.

الإجازات في 2025

شهد عام 2025 آخر عطلاته الرسمية بإجازة نصر أكتوبر ثم إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكتمل العام دون أي عطلات رسمية جديدة في شهري نوفمبر أو ديسمبر، ما يجعل الأيام المتبقية من العام بلا إجازات عامة إضافية.
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

الإجازات الرسمية في 2026

على النقيض، سيبدأ عام 2026 بأخبار سارة للعاملين بالدولة، حيث تكشف الأجندة الرسمية عن إجازتين رسميتين في يناير وحده، ما يجعل انطلاقة العام الجديد مختلفة ومليئة بأيام الراحة المنتظرة.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

تأتي أولى الإجازات الرسمية يوم الأربعاء 7 يناير 2026 احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وهي عطلة رسمية تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعد أيام قليلة من عيد الميلاد، يحصل المصريون على عطلة جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي إجازة رسمية لتقدير تضحيات رجال الشرطة وتخليد ذكرى الثورة التي غيرت ملامح التاريخ الحديث لمصر.

إجازتان في أول شهر من العام

بهذا الشكل، سيكون شهر يناير 2026 مميزًا، حيث يحظى الموظفون والطلاب بيومين إجازة رسمية خلال الشهر ذاته، أحدهما ديني والآخر وطني، ما يجعل بداية العام الجديد مريحة نفسيًا ومثالية لبداية عام جديد بطاقة متجددة.

موعد حلول شهر رمضان المبارك

بحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهر رمضان الكريم يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من بداية العام، لتلي ذلك إجازة عيد الفطر المعتادة التي تمتد لعدة أيام، ومن المتوقع أن تأتي خلال مارس 2026.

عام 2026 مليء بالعطلات الرسمية

يمكن القول إن عام 2026 سيكون عامًا حافلًا بالعطلات الرسمية منذ بدايته، على عكس عام 2025 الذي يختتم أيامه دون إجازات جديدة، مما يمنح المصريين فرصًا للاستراحة وتجديد النشاط وقضاء الوقت مع الأسرة بعد عام مليء بالعمل والأحداث المتلاحقة.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن عام 2026 سيحمل عددًا كبيرًا من الإجازات الطويلة كالتالي : 
- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (قد يُرحل إلى الخميس 8 يناير).
- عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).
- وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.
- عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).
- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026، احتفال اجتماعي لجميع المصريين.
- وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.
- عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026، وهي أطول عطلة في العام (5 أيام).
- ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (قد تُرحل إلى الخميس 2 يوليو).
- ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو (إجازة وطنية ثابتة).
- المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.
- نصر أكتوبر العظيم: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).
 

إجازة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام بإجازة نصر أكتوبر الإجازات الرسمية في 2026 إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير موعد حلول شهر رمضان المبارك جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء والتنمية المحلية

الكهرباء والبيئة يبحثان التعاون فى الطاقات المتجددة والموارد الطبيعية

أرشيفية

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد