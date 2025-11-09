تجديد إجازة CIB من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA يعكس التزام البنك بالتميز والكفاءة المهنية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي - CIB) عن تجديد إجازته كجهة عمل معتمده من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، ليكون بذلك أول بنك في مصر ينال هذه الإجازة المتميزة.

ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا للجهود المستمرة للبنك في تطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى العملاء وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة.

ويؤكد تجديد الإجازة التزام البنك بمواصلة دعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطوير برامج تدريبية متقدمة، بما يعزز قدرة البنوك على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي ويواكب معايير القطاع المصرفي العالمية.

وتواصل ACCA دورها الريادي في دعم مهنة المحاسبة والمالية عالميًا، عبر ترسيخ قيم الشمولية والتميز وتوفير فرص التطوير المهني المستدام، بالتعاون مع المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي - CIB).