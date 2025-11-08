قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025؟ سؤال يبحث أولياء الأمور عن إجابته على مختلف محركات البحث على الإنترنت.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن يصدر قراراً رسميا ينص على منح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025. 

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأمر متروك لكل محافظة وشأنها بتنسيق من المحافظين، ليتم منح طلاب المدارس التي بها لجان انتخابية فقط إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تضم لجانا انتخابية بداخله.

من جانبها، بدأت الصفحات الرسمية للمدارس على “فيس بوك” في حسم الجدل والرد على سؤال: “هل يحصل الطلاب على إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025؟”.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة بين السرايات الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه لا توجد إجازة للطلاب أثناء انتخابات مجلس النواب 2025، إلا لتلاميذ المدارس التي بها لجان انتخابية فقط.

وقالت المدرسة: “لا توجد في مدرستنا لجان انتخابية، لذلك ممنوع الغياب”.

كما قالت مدرسة محمود عزمي الابتدائية، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة: “السادة أولياء الأمور، نحيط سيادتكم علماً بأن الدراسة مستمرة من الأحد للخميس، ومدرستنا ليس بها لجان انتخابات مجلس النواب 2025، وتهيب إدارة المدرسة بأبنائها عدم الغياب”.

بينما أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة جيل 2000 بالسادس من أكتوبر أنه بناءً على التعليمات الواردة بخصوص الانتخابات، فسيكون يوم الأحد 9 نوفمبر يوما دراسيا عاديا للجميع، وستكون عطلة الانتخاباتالاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن تتم العودة للدراسة الخميس 13/11/2025.

وقالت مدرسة السلام الابتدائية المشتركة: “السادة أولياء الأمور الذين يتساءلون عن إجازة الانتخابات، مفيش إجازة انتخابات، محافظة القليوبية لسه يوم 25 نوفمبر، يعني المدارس شغالة”. 


 انتخابات مجلس النواب 2025 

جدير بالذكر أنه تجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر والثانية في 24 و25 نوفمبر  2025.

وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمائة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.

وبدأت الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، ثم بدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر الجاري.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب المدارس طلاب المدارس

