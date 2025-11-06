قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل.. قرار عاجل من التعليم

ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 

وتعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، بعد أن ادى الطلاب امتحانات شهر اكتوبر خلال الفترة من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر نوفمبر  2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

 وخلال  امتحانات شهر نوفمبر 2025  ، من المقرر أن  تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة 

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر نوفمبر   ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر نوفمبر  التي سيؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصوير امتحانات شهر نوفمبر  مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر

امتحانات شهر نوفمبر 2025 شهر نوفمبر 2025 امتحانات وزارة التربية والتعليم

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
المزيد