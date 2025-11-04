وزير التعليم يشدد على انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية بالمدارس

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مفاحئة لمدرسة "الزريقي الابتدائية المشتركة" بإدارة السنبلاوين التعليمية

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارة المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتفقد مدرسة "طه حسين الثانوية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تابع نسب الحضور والتقييمات الأسبوعية، واستمع لآراء الطلاب حول المنصة اليابانية الخاصة بتعلم مادة البرمجة، كما أجرى نقاشا معهم حول فرص العمل التي ستتوفر لمن يتقن هذا التخصص.

وتضمنت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك مدرسة "محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٦ طالبا، والتي حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي.

وكان قد أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.