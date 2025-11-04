قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم يشدد على انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية بالمدارس

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مفاحئة لمدرسة "الزريقي الابتدائية المشتركة" بإدارة السنبلاوين التعليمية

 وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارة المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتفقد مدرسة "طه حسين الثانوية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تابع نسب الحضور والتقييمات الأسبوعية، واستمع لآراء الطلاب حول المنصة اليابانية الخاصة بتعلم مادة البرمجة، كما أجرى نقاشا معهم حول فرص العمل التي ستتوفر لمن يتقن هذا التخصص.

وتضمنت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك مدرسة "محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٦ طالبا، والتي حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي.

وكان قد أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

