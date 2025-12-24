قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
اقتصاد

بعد انتهاء فترة عمله في مصر.. وزيرة التخطيط تلتقي السفير الكوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أعربت عن تقديرها للدور الذي قام به خلال فترة توليه مهام عمله، وما أسهم به في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهوده الدؤوبة في دعم التعاون عبر العديد من المجالات الاستراتيجية التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، إذ أسهمت مشاركته في تيسير التعاون البنّاء بين القطاعات الرئيسية، بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية في مصر، ويعكس اهتمام الجانبين المشترك بالتنمية المستدامة والشاملة.

وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على اتساع نطاق البرامج والمبادرات المشتركة التي عمّقت الشراكة الاقتصادية والتنموية مع جمهورية كوريا، حيث ارتفعت المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، مؤكدةً أن هذا النمو لا يعكس فقط حيوية التعاون بين البلدين من خلال التمويل الميسر والدعم الفنية وتبادل الخبرات، بل يؤكد كذلك عمق وصلابة الروابط التي تجمع بين البلدين.

ولفتت "المشاط" إلى زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر الماضي، والتي جددت التزام الجانبين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين، مؤكدة التزام مصر الثابت بمواصلة دعم تطوير العلاقات المصرية–الكورية خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن كوريا اختارت مصر شريكًا استراتيجيًا في جهود التعاون الإنمائي خلال الفترة 2020-2025، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة للبناء على تلك الشراكة لتحقيق المزيد من التقدم والجهود المشتركة التي تخدم الأولويات التنموية، وذلك في ضوء حرص قيادتي البلدين على المضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات واستكشاف المزيد من مجالات التعاون.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أكتوبر الماضي، في احتفال السفارة الكورية باليوم الوطني لكوريا، والذي تزامن مع مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما عقدت لقاءً ثنائيًا مع مبعوث الرئيس الكوري، لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء الأولويات المشتركة.

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

شوبير

شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

منتخب المغرب

فرحة البداية لم تكتمل.. 3 أزمات تواجه المغرب قبل موقعة مالي

وسام أبو علي

عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

