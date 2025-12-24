بعد انتهاء فترة عمله في مصر.. وزيرة التخطيط تلتقي السفير الكوري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أعربت عن تقديرها للدور الذي قام به خلال فترة توليه مهام عمله، وما أسهم به في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهوده الدؤوبة في دعم التعاون عبر العديد من المجالات الاستراتيجية التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، إذ أسهمت مشاركته في تيسير التعاون البنّاء بين القطاعات الرئيسية، بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية في مصر، ويعكس اهتمام الجانبين المشترك بالتنمية المستدامة والشاملة.

وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على اتساع نطاق البرامج والمبادرات المشتركة التي عمّقت الشراكة الاقتصادية والتنموية مع جمهورية كوريا، حيث ارتفعت المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، مؤكدةً أن هذا النمو لا يعكس فقط حيوية التعاون بين البلدين من خلال التمويل الميسر والدعم الفنية وتبادل الخبرات، بل يؤكد كذلك عمق وصلابة الروابط التي تجمع بين البلدين.

ولفتت "المشاط" إلى زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر الماضي، والتي جددت التزام الجانبين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين، مؤكدة التزام مصر الثابت بمواصلة دعم تطوير العلاقات المصرية–الكورية خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن كوريا اختارت مصر شريكًا استراتيجيًا في جهود التعاون الإنمائي خلال الفترة 2020-2025، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة للبناء على تلك الشراكة لتحقيق المزيد من التقدم والجهود المشتركة التي تخدم الأولويات التنموية، وذلك في ضوء حرص قيادتي البلدين على المضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات واستكشاف المزيد من مجالات التعاون.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أكتوبر الماضي، في احتفال السفارة الكورية باليوم الوطني لكوريا، والذي تزامن مع مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما عقدت لقاءً ثنائيًا مع مبعوث الرئيس الكوري، لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء الأولويات المشتركة.