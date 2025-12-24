قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء توريد القصب لمصانع السكر غدا.. وتشغيل مصانع أبو قرقاص السبت

قصب السكر
قصب السكر
محمد صبيح

تبدأ شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 25 ديسمبر 2025، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، إيذانًا بانطلاق موسم التوريد الجديد، على أن يبدأ تشغيل مصانع أبو قرقاص بمحافظة المنيا يوم السبت 27 ديسمبر 2025، في المرحلة الأولى، بينما يمتد التوريد والتشغيل تدريجيًا لباقي المصانع خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أن التوريد سيبدأ بمصنع أبو قرقاص، ثم باقي مصانعها في محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، وفقًا لمواعيد الحصاد في كل محافظة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز للمصانع الثمانية التابعة لها في محافظات الصعيد.

استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي

وتستهدف الشركة استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب مليون طن عن العام الماضي، وذلك عقب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتعزيز معدلات التوريد.

وفي هذا الإطار، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه، لضمان صرف مستحقات مزارعي القصب فور التوريد وطبقًا للآليات المعتمدة، بما يدعم استقرار دخول المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج المحلي.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، بعدما بلغ حجم الإنتاج قرابة 2.9 مليون طن، مقابل استهلاك سنوي يقدر بنحو 3.2 مليون طن.

من جانبه، أوضح الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمزارعين، تشمل سرعة صرف المستحقات بعد الوزن والفرز مباشرة، وتوفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو السيارات، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج.

وأكد فتحي الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لكافة المصانع، لتعمل بكامل طاقتها فور بدء التوريد، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلي من السكر، وتكوين مخزون استراتيجي آمن.

وأشار إلى أن الشركة توفر نحو 600 ألف طن سكر سنويًا يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل دعمًا إضافيًا يصل إلى نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد نتيجة الفارق بين سعر التوزيع وتكلفة الإنتاج.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من السكر، مع تخصيص فائض للتصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية مثل كينيا، بهدف استعادة مكانة شركة السكر والصناعات التكاملية باعتبارها أقدم وأكبر شركة لإنتاج السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1868، وتمتلك 8 مصانع سكر، إلى جانب مصانع للكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل.

شركة السكر والصناعات التكاملية شركة السكر قصب السكر وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

منتخب المغرب

فرحة البداية لم تكتمل.. 3 أزمات تواجه المغرب قبل موقعة مالي

وسام أبو علي

عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد