بدء توريد القصب لمصانع السكر غدا.. وتشغيل مصانع أبو قرقاص السبت

تبدأ شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 25 ديسمبر 2025، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، إيذانًا بانطلاق موسم التوريد الجديد، على أن يبدأ تشغيل مصانع أبو قرقاص بمحافظة المنيا يوم السبت 27 ديسمبر 2025، في المرحلة الأولى، بينما يمتد التوريد والتشغيل تدريجيًا لباقي المصانع خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أن التوريد سيبدأ بمصنع أبو قرقاص، ثم باقي مصانعها في محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، وفقًا لمواعيد الحصاد في كل محافظة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز للمصانع الثمانية التابعة لها في محافظات الصعيد.

استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي

وتستهدف الشركة استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب مليون طن عن العام الماضي، وذلك عقب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتعزيز معدلات التوريد.

وفي هذا الإطار، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه، لضمان صرف مستحقات مزارعي القصب فور التوريد وطبقًا للآليات المعتمدة، بما يدعم استقرار دخول المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج المحلي.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، بعدما بلغ حجم الإنتاج قرابة 2.9 مليون طن، مقابل استهلاك سنوي يقدر بنحو 3.2 مليون طن.

من جانبه، أوضح الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمزارعين، تشمل سرعة صرف المستحقات بعد الوزن والفرز مباشرة، وتوفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو السيارات، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج.

وأكد فتحي الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لكافة المصانع، لتعمل بكامل طاقتها فور بدء التوريد، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلي من السكر، وتكوين مخزون استراتيجي آمن.

وأشار إلى أن الشركة توفر نحو 600 ألف طن سكر سنويًا يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل دعمًا إضافيًا يصل إلى نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد نتيجة الفارق بين سعر التوزيع وتكلفة الإنتاج.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي من السكر، مع تخصيص فائض للتصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية مثل كينيا، بهدف استعادة مكانة شركة السكر والصناعات التكاملية باعتبارها أقدم وأكبر شركة لإنتاج السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1868، وتمتلك 8 مصانع سكر، إلى جانب مصانع للكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل.