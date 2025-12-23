قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
اقتصاد

التموين تبحث مع شركة IBM مصر آليات التعاون في مشروعات التحول الرقمي

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

استقبل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، المهندسة مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة وشركة IBM في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي مقدمتها مشروعات التحول الرقمي، ومنظومة التتبع (Track & Trace)، والكارت الموحد، ومشروع «Carry On»، وتطبيق «رادار الأسعار»، وميكنة الصوامع، وتطوير منظومة السجل التجاري، إلى جانب مشروعات المناطق اللوجستية والمستودعات العملاقة، وغيرها من المشروعات ذات الصلة بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية التي تمتلكها شركات كبرى مثل IBM، خاصة في مجالات الحلول الرقمية المتقدمة، وتحليل البيانات، وبناء النظم الذكية الداعمة لصنع القرار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية ذات الخبرة

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية ذات الخبرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

ومن جانبها، استعرضت المهندسة مروة عباس خبرات شركة IBM العالمية، وشراكاتها المتعددة مع الحكومة المصرية في عدد من القطاعات، مؤكدة حرص الشركة على دعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتوافق مع احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنسيق ودراسة المشروعات المطروحة بصورة أكثر تفصيلاً، وبحث سبل التعاون المشترك بما يحقق مستهدفات الوزارة ويعزز من كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

التحول الرقمي وزير التموين الدكتور محمد شتا المشروعات الاستراتيجية

