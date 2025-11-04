قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تنبيهات عاجلة بشأن التابلت لطلاب الثانوي|ماذا تفعل في حالات الفقد والاستبدال والاصلاح؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات عاجلة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأمين على أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت المدرسي ) لطلاب مرحلة الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 ، وتيسيرا على أولياء الأمور و الطلاب الذين يرغبون في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي  لحالات الفقد - الاستبدال - الاصلاح 

حيث قالت  الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توجد خطوات يجب إتباعها في هذا الشأن لتعميمها على جميع الادارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام التابعة:

 المستندات المطلوبة لاستعاضة الجهاز اللوحي ( التابلت المدرسي )

حالات الفقد

  •  أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
  •  صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو أصل شهادة الميلاد
  •  صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب
  • صورة لإقرار استلام التابلت معتمدة ومختومة من المدرسة
  •  صورة معتمدة لمحضر الشرطة من النيابة
  •   صور إيصالات تأمين التابلت لجميع الاعوام الدراسية
  •  صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
  •  الرسوم الادارية ويتم دفعها بالفيزا

حالات الاستبدال

  •  أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
  •  صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد
  •  صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب
  •  صورة لإقرار استلام التابلت معتمدة ومختومة من المدرسة
  •  أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الاصلاح غير اقتصادية
  •  صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية .
  •  صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
  •  الرسوم الادارية ويتم دفعها بالفيزا
  •  يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته

حالات الاصلاح

  •  أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
  •  صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد
  •  صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب
  •  صورة لإقرار استلام التابلت معتمدة ومختومة من المدرسة
  •  أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة
  •  أصل فاتورة الاصلاح معتمدة ومختومة من الشركة
  •  صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية .
  •  صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

 الخطوات التي يجب اتباعها

  •  تسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحى ( التابلت المدرسي ) .
  •  سداد قيمة التغطية التامينية والرسوم الادارية حسب نوعية الجهاز ..
  •  يتم تسليم ولى الأمر خطاب موجة المديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه جهاز لوحي بديل ( تابلت

مدرسي ) استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل .

القيمة المالية ( حصة الطالب في الاستعاضة )

  •  طلاب الصف الأول الثانوى ( لم يتم تحديدها حتى تاريخه نظراً لعدم استلام طلاب الصف الأول الجهاز اللوحي )
  • طلاب الصف الثانى الثانوى ( يتم سداد مبلغ ١٥٨٦ جنية قيمة التغطية التامينية والرسوم الادارية .
  •  طلاب الصف الثالث الثانوى ( يتم سداد مبلغ ١٥٥٣ جنية قيمة التغطية التامينية والرسوم الادارية .

وتم التشديد على عدم تسليم أجهزة بديلة لجميع حالات الاستعاضة من الأجهزة الموجودة بالمخازن التابعة لمديريتكم مع مراعاة الصرف من الاقدم أولاً ثم الاحدث ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسائلة القانونية

التربية والتعليم والتعليم الفني

