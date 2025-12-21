شوبير يهاجم تصريحات عبد الناصر محمد بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بعد مباراة الفريق ضد حرس الحدود في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن تصريحاته تتجاوز دوره الفني.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية: «دورك فني، لا تتحدث في شؤون النادي، خاصة أن الملف في النيابة العامة، ومجلس إدارة الزمالك يتابع الموضوع بطريقته الخاصة».

وأضاف: «الحديث عن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم لا علاقة له بالمنظومة، ومن هي المنظومة التي تقصدها؟ كل يوم نتفاجأ بإيقاف القيد حتى وصول القضايا إلى 8، هل الاتحاد الدولي ضدك؟».

واختتم شوبير بالقول: «اعرف مشاكلك وحلها، ولا تستخدم التحكيم أو المنظومة كذريعة. دورك الحديث عن الفنيات وكرة القدم فقط، وليس شؤون النادي».