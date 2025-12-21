في الضياع .. شوبير ينتقد حكام كأس الأمم الأفريقية قبل بدء البطولة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير التحكيم الأفريقي، ردًا على تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موتسيبي، الذي وصف تحكيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب بأنه سيكون «رائعًا».

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم: «التحكيم الأفريقي في الضياع، وأنا لا أضمنه»، مستشهدًا بتعيين الحكم عيسى سي لإدارة مباراة مصر وزيمبابوي في بداية مشوار الفراعنة، رغم الأخطاء التي وقع فيها سابقًا، أبرزها طرد لاعب جراديشار في لقاء الأهلي أمام بطل بوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.